Fenerbahçe'de Marco Asensio bilmecesi! İşte yanıt bekleyen sorular
Marco Asensio'nun diz kapağının arkasında tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat olacağı açıklandı. İsmail Kartal ile sorun yaşadığı iddiaları yalanlanırken, sakatlığın teşhis süreci ve kadro dışı kararının duyurulma zamanı soru işaretlerine neden oldu.
Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve takım doktoru Ahmet Kulduk açıklamalarda bulundu.
İspanyol futbolcunun teknik direktör İsmail Kartal ile problem yaşadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Çetin, yıldız oyuncunun yeni bir sakatlık nedeniyle ameliyat edileceğini duyurdu.
Ancak açıklanan tarihler, Asensio'nun tedavi ve teşhis sürecine ilişkin bazı soruları da beraberinde getirdi.
ASENSIO'NUN SAKATLIĞI TOVUZ MAÇINDA BAŞLADI
Oğuz Çetin'in verdiği bilgilere göre Asensio, Konya maçında yaşadığı üst baldır gerilmesinin ardından tedaviye alındı.
Milli arada Rize karşılaşmasına hazırlanan İspanyol futbolcunun dizindeki yeni problem ise 3 Ekim'de Azerbaycan'da oynanan Tovuz maçında ortaya çıktı.
Karşılaşmanın ardından dizinde şişlik oluşan Asensio, uygulanan tedaviyle 10 Ekim'deki Rize deplasmanında forma giydi.
Rize maçından sonra şişliğin tekrarlaması üzerine tedavisine devam edilen yıldız futbolcu, takımla birlikte İngiltere'ye götürüldü.
Asensio'nun MR'ı, Aston Villa karşılaşmasından bir gün önce, 13 Ekim'de çekildi.
Yapılan incelemede diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi.
Takım doktoru Ahmet Kulduk, Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun doktoru Reyes ile yapılan görüşmelerin ardından ameliyat kararı alındığını belirtti.
Kulduk, operasyonun bir hafta içinde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ayrıca futbolcunun geçen sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi ile bu sezonki üst adale probleminin mevcut sakatlıkla bağlantılı olmadığını ifade etti.
MR VE KADRO AÇIKLAMASININ ZAMANLAMASI TARTIŞMA KONUSU
Asensio'nun dizindeki şişliğin ilk kez 3 Ekim'de görülmesine rağmen MR incelemesinin 10 gün sonra İngiltere'de yapılması, açıklığa kavuşturulması gereken ilk konu oldu.
Tovuz maçından sonra ortaya çıkan problemin Rize karşılaşmasında tekrarlamasına karşın görüntüleme işleminin neden daha önce gerçekleştirilmediği açıklanmadı.
Bir diğer soru ise Aston Villa maçının kadro açıklamasıyla ilgili.
Asensio'nun ameliyat gerektiren sakatlığı 13 Ekim'de tespit edilmesine rağmen, karşılaşmada forma giyemeyeceği bilgisi maçın başlamasına yalnızca 2,5 saat kala kamuoyuyla paylaşıldı.
Öte yandan daha önce hakkında çıkan ameliyat haberlerini yalanlamak için kamera karşısına geçen Asensio'nun bu kez düzenlenen açıklamada yer almaması da yanıtsız kalan konular arasında bulunuyor.
Kulüp yetkilileri, İsmail Kartal ile Asensio arasında sorun olmadığını ve ameliyat kararının sağlık gerekçeleriyle alındığını bildirdi.
Buna karşılık 3 Ekim'de başlayan diz şişliğinin neden 13 Ekim'de MR ile incelendiği, kadro bilgisinin neden maç saatine yakın duyurulduğu ve Asensio'nun son açıklamaya neden katılmadığı konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.