

Takım doktoru Ahmet Kulduk, Prof. Dr. Ömer Taşer ve Asensio'nun doktoru Reyes ile yapılan görüşmelerin ardından ameliyat kararı alındığını belirtti. Kulduk, operasyonun bir hafta içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca futbolcunun geçen sezon Beşiktaş derbisinde yaşadığı diz sakatlığı ve çapraz bağ gerilmesi ile bu sezonki üst adale probleminin mevcut sakatlıkla bağlantılı olmadığını ifade etti.



MR VE KADRO AÇIKLAMASININ ZAMANLAMASI TARTIŞMA KONUSU Asensio'nun dizindeki şişliğin ilk kez 3 Ekim'de görülmesine rağmen MR incelemesinin 10 gün sonra İngiltere'de yapılması, açıklığa kavuşturulması gereken ilk konu oldu. Tovuz maçından sonra ortaya çıkan problemin Rize karşılaşmasında tekrarlamasına karşın görüntüleme işleminin neden daha önce gerçekleştirilmediği açıklanmadı.



Bir diğer soru ise Aston Villa maçının kadro açıklamasıyla ilgili. Asensio'nun ameliyat gerektiren sakatlığı 13 Ekim'de tespit edilmesine rağmen, karşılaşmada forma giyemeyeceği bilgisi maçın başlamasına yalnızca 2,5 saat kala kamuoyuyla paylaşıldı.