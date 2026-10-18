İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Pendik ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde, bitişikteki inşaat çalışması ve yağışların etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Binanın temel zeminine kadar ilerleyen çökme nedeniyle vatandaşlar tahliye edilirken, ekipler bölgede inceleme başlattı.

1. İstanbul Pendik’te inşaat kazısı ve sağanak yağış sonrası bir sitenin bahçesinde toprak kayması meydana geldi. (Foto: DHA)

İNŞAAT KAZISI VE YAĞIŞ TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLDU

Olay, akşam saatlerinde Pendik'in Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, binanın bitişiğinde sürdürülen inşaat kazısı ve etkili olan yağmur suyunun zemini yumuşatması sonucu bahçe kısmında çökme ve toprak kayması yaşandı.

Yağışların etkisiyle derinleşen toprak kayması, kısa sürede genişleyerek binanın temel zeminine kadar ilerledi.