İstanbul Pendik'te şiddetli yağış sonrası toprak kayması! Çökme binanın temeline ulaştı: Bina tahliye edildi
İstanbul Pendik'te bitişikteki inşaat kazısı ve şiddetli yağışların etkisiyle bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Kısa sürede genişleyen çökme, binanın temel zeminine kadar ulaştı. Çökme tehlikesi üzerine bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, AFAD, polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Pendik ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde, bitişikteki inşaat çalışması ve yağışların etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Binanın temel zeminine kadar ilerleyen çökme nedeniyle vatandaşlar tahliye edilirken, ekipler bölgede inceleme başlattı.
İNŞAAT KAZISI VE YAĞIŞ TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLDU
Olay, akşam saatlerinde Pendik'in Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, binanın bitişiğinde sürdürülen inşaat kazısı ve etkili olan yağmur suyunun zemini yumuşatması sonucu bahçe kısmında çökme ve toprak kayması yaşandı.
Yağışların etkisiyle derinleşen toprak kayması, kısa sürede genişleyerek binanın temel zeminine kadar ilerledi.
ÇÖKME TEHLİKESİ ÜZERİNE BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Toprak kaymasını fark eden bina sakinleri, yapının çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak alanı emniyete aldı. Olası bir çökme riskine karşı bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
TOPRAK KAYMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ekipler, yağmur suyunun zemine daha fazla nüfuz ederek toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla örtüleme çalışması gerçekleştirdi.
Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, zemindeki hareketliliğin yapıya etkisinin belirlenmesi için incelemeler başlatıldı.
AFAD EKİPLERİNİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ SÜRÜYOR
Toprak kaymasının binanın temel zeminine kadar ulaşmasının ardından ekiplerin bölgedeki risk değerlendirme çalışmaları devam ediyor.
Tahliye edilen bina sakinlerinin güvenliği için önlemler sürdürülürken, olası yeni bir toprak kaymasına karşı bölgedeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi.