RÜŞVET BAVULLARINI SAVUNDU

İSKİ hak edişleri karşılığında Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaları İmamoğlu İnşaat'a devretmek zorunda kaldığını belirten müteahhit Ali Nuhoğlu'nun "Kar etmedim, hak edişler için verdim" itirafları hatırlatıldığında İmamoğlu, "Ben namusumla ticaret yaptım" sözlerine sığındı.

Duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin ile yüzleşen İmamoğlu, Soytekin'in "Bağış denilen her şey rüşvet çıktı. KİPTAŞ hak edişlerinde para sizin adınıza istendi" sorularına "Adem bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim, sana teessüf bile etmiyorum" yanıtını verdi.

İmamoğlu, villa iddialarına “Namusumla ticaret yaptım” yanıtını verdi.

ORGANİZASYONUMUZ KALİTELİDİR

Sorgu sırasında en dikkat çekici anlardan biri de İBB'deki yetki karmaşası ve kayıt dışı ilişkiler ağı sorulduğunda yaşandı. Kilit isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın İBB bünyesindeki usulsüz para trafiğindeki rolleri sorulduğunda İmamoğlu, Keleş için "Görev tanımında böyle bir şey yok" derken, hemen ardından "Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir" diyerek kendi içinde çelişkiye düştü. İmamoğlu, Cebeci'deki milyarlık kaçak hafriyat rantı sorulduğunda savcıya "Siz de ben de uzmanı değiliz" cevabını verdi.

HARACA 'HERKES MEMNUN' SAVUNMASI

Bodrum Ortakent'teki villaların devri ve masa başında elden sayılan 1 milyon euro nakit parayla ilgili sorulara "Babamın parasıdır" demekle yetinen İmamoğlu, paranın kaynağına ilişkin resmi belge sunamadı.

Şişli'deki rant iddiaları ve Medicana Hastanesi sürecinde istenen 8 milyon dolarlık usulsüzlük hatırlatıldığında İmamoğlu, "Rızalık alındı, herkes memnun" diyerek skandalı meşrulaştırmaya çalıştı.

Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt bu durumu "haraç" olarak nitelendirmişti. Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin'in cezaevindeyken aldığı ve el yazısına benzetilen "Adem dik dur, bizi satma" notunu sorduğunda ise İmamoğlu alaycı bir dille, "Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır" yanıtını verdi.

HTS KAYITLARIYLA DALGA GEÇTİ

Duruşma Savcısı, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez 'sıfır metre' baz birliği vermesini sorduğunda, somut HTS kayıtları karşısında nutku tutulan sanık, "Onu Telekoma sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam" diyerek dalga geçmeye kalkıştı.

İmamoğlu, savunma havasından ziyade sinirli ve sitemkâr tavırlarıyla dikkat çekti; Cumhurbaşkanlığını duruşmada dilinden düşürmeyip yargıyı 'Hesaplaşacağız' diyerek tehdit etti. Duruşma 2 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

HABER: BATUHAN ALTINBAŞ