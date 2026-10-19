İmamoğlu’nun 4 günlük fiyasko savunması: Köşeye sıkıştı yolsuzluk iddialarını cevaplamadı
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 4 gün boyunca yaklaşık 20 saat süren savunması tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. İtirafçı beyanları ve HTS kayıtları gibi somut suçlamalar karşısında suspus olan İmamoğlu, alaycı cevaplarla usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştı.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasının 37. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunması alındı, çapraz sorgusu yapıldı.
Davanın siyasi olduğunu öne sürerek tüm iddiaları tek tek çürüteceğini vaat eden ve duruşmaların canlı yayınlanmasını talep eden muhalefet temsilcileri, ortaya saçılan somut itiraf ve deliller karşısında adeta sus pus oldu.
Duruşmalar ilerledikçe inandırıcılığını yitiren İmamoğlu'na, mahkeme salonunda sergilediği ciddiyetten uzak tavırlar nedeniyle kendi muhalif çevresince verilen destek de giderek azaldı.
MAĞDURİYET ALGISI
4 gün boyunca yaklaşık 20 saat süren savunması boyunca dosyadaki somut eylemlere yanıt vermekten kaçınan İmamoğlu, 4 bin sayfalık iddianameyi "iftiraname" olarak adlandırıp mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştı.
Kürsüdeki saatlerini İBB icraatlarını anlattığı slayt gösterileri ve siyasi söylemlerle doldurarak mahkeme salonunu bir miting alanına çevirmek isteyen sanık, savunması sırasında İstiklal Marşı'na atıfta bulunarak "Bu mısra benim için yazılmış" bile dedi.
Tarihsel atıflar, duygusal tiratlar ve mağduriyet söylemleriyle kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen İmamoğlu, dosyanın özü olan usulsüzlüklere değinmekten ısrarla kaçındı.
ÇAPRAZ SORGUDA KÖŞEYE SIKIŞTI
Siyasi nutukların ardından geçilen çapraz sorguda ise İmamoğlu, Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısının teknik soruları karşısında adeta çaresiz kaldı. Parti binasının satın alınmasında bavullarla taşınan gayrıresmi paralar ve kasada sayılan milyonlar sorulduğunda, şüpheli para transferlerinde en yakın kurmayları Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in başrolde olduğu görüntüler hatırlatıldı. İmamoğlu ise "İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok, sonradan öğrendim" diyerek sorumluluğu yine en yakın çalışma arkadaşlarının üzerine attı.
RÜŞVET BAVULLARINI SAVUNDU
İSKİ hak edişleri karşılığında Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaları İmamoğlu İnşaat'a devretmek zorunda kaldığını belirten müteahhit Ali Nuhoğlu'nun "Kar etmedim, hak edişler için verdim" itirafları hatırlatıldığında İmamoğlu, "Ben namusumla ticaret yaptım" sözlerine sığındı.
Duruşmada etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin ile yüzleşen İmamoğlu, Soytekin'in "Bağış denilen her şey rüşvet çıktı. KİPTAŞ hak edişlerinde para sizin adınıza istendi" sorularına "Adem bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim, sana teessüf bile etmiyorum" yanıtını verdi.
ORGANİZASYONUMUZ KALİTELİDİR
Sorgu sırasında en dikkat çekici anlardan biri de İBB'deki yetki karmaşası ve kayıt dışı ilişkiler ağı sorulduğunda yaşandı. Kilit isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın İBB bünyesindeki usulsüz para trafiğindeki rolleri sorulduğunda İmamoğlu, Keleş için "Görev tanımında böyle bir şey yok" derken, hemen ardından "Benim kader arkadaşımdır, organizasyonumuz kalitelidir" diyerek kendi içinde çelişkiye düştü. İmamoğlu, Cebeci'deki milyarlık kaçak hafriyat rantı sorulduğunda savcıya "Siz de ben de uzmanı değiliz" cevabını verdi.
HARACA 'HERKES MEMNUN' SAVUNMASI
Bodrum Ortakent'teki villaların devri ve masa başında elden sayılan 1 milyon euro nakit parayla ilgili sorulara "Babamın parasıdır" demekle yetinen İmamoğlu, paranın kaynağına ilişkin resmi belge sunamadı.
Şişli'deki rant iddiaları ve Medicana Hastanesi sürecinde istenen 8 milyon dolarlık usulsüzlük hatırlatıldığında İmamoğlu, "Rızalık alındı, herkes memnun" diyerek skandalı meşrulaştırmaya çalıştı.
Hastane sahibi Hüseyin Bozkurt bu durumu "haraç" olarak nitelendirmişti. Mahkeme Başkanı, Adem Soytekin'in cezaevindeyken aldığı ve el yazısına benzetilen "Adem dik dur, bizi satma" notunu sorduğunda ise İmamoğlu alaycı bir dille, "Hatırlamıyorum, yazmışsam yazmışımdır. Bizim oralarda horon dik oynanır" yanıtını verdi.
HTS KAYITLARIYLA DALGA GEÇTİ
Duruşma Savcısı, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020-2025 yılları arasında yüzlerce kez 'sıfır metre' baz birliği vermesini sorduğunda, somut HTS kayıtları karşısında nutku tutulan sanık, "Onu Telekoma sorun ya da bakanlığa sorun, ben o işten anlamam" diyerek dalga geçmeye kalkıştı.
İmamoğlu, savunma havasından ziyade sinirli ve sitemkâr tavırlarıyla dikkat çekti; Cumhurbaşkanlığını duruşmada dilinden düşürmeyip yargıyı 'Hesaplaşacağız' diyerek tehdit etti. Duruşma 2 Kasım 2026 tarihine ertelendi.
HABER: BATUHAN ALTINBAŞ