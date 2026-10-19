Akyazı'da dev maç! Hocalardan ilk 11'de sürpriz tercihler
Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne oluyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Thomas Reis, Onuachu'nun yokluğunda kime şans vereceğini belirledi. Italiano da orta saha ve forvet tercihlerini yaptı. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Dev maçın VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Raul Martin Frances görev yapacak.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ZİRVEYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor.
Ligde 15 puanla haftaya giren Beşiktaş, 13 puanı bulunan Trabzonspor karşısında kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.
İKİ TAKIM DA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, milli aranın ardından çıktığı iki resmi karşılaşmayı da kazandı.
Siyah-beyazlılar, ligde Kocaelispor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ekibi, Trabzonspor deplasmanının ardından Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak.
Trabzonspor ise teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Alman çalıştırıcıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi.
Ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş karşısında üst üste 4. resmi galibiyetini almayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Dusan Vlahovic ise takımla çalışmalara başladı.
Bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol atan Sırp santrfor, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.
Trabzonspor'da ise Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında görev alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic.
144. RANDEVUDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
Trabzonspor ile Beşiktaş, tarihlerinde 144. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 143 resmi maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor ise 49 galibiyet elde etti.
Kalan 37 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 199 gol atarken bordo-mavililer 165 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'deki 106 maçta ise Beşiktaş'ın 39-38'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılması halinde ligdeki galibiyet sayılarını eşitleyecek.
Karadeniz temsilcisi, sahasında oynanan lig maçlarında rakibine karşı 24-15 üstünlük kurdu. Trabzon'daki 52 karşılaşmanın 13'ü beraberlikle tamamlandı. Geçen sezon Papara Park'ta oynanan mücadele ise 3-3 sona erdi.
Rekabetteki en farklı galibiyeti 1993 yılında rakibini 7-1 mağlup eden Beşiktaş elde etti. Trabzonspor ise siyah-beyazlılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1997'de Başbakanlık Kupası'nda aldığı 4-0'lık sonuçla yaşadı.
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bir gol bulması halinde rekabet tarihindeki 200. golünü kaydedecek. Bordo-mavililer ise ligdeki 39. galibiyetini alarak siyah-beyazlı rakibiyle bu alanda eşitliğe ulaşacak.