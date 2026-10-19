

Rekabetteki en farklı galibiyeti 1993 yılında rakibini 7-1 mağlup eden Beşiktaş elde etti. Trabzonspor ise siyah-beyazlılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1997'de Başbakanlık Kupası'nda aldığı 4-0'lık sonuçla yaşadı.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında bir gol bulması halinde rekabet tarihindeki 200. golünü kaydedecek. Bordo-mavililer ise ligdeki 39. galibiyetini alarak siyah-beyazlı rakibiyle bu alanda eşitliğe ulaşacak.

Trabzonspor Beşiktaş Maçı