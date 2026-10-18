Emir Sarıgül'ün firari süreci sona erdi! Kara para dosyasında emniyetin yolunu tuttu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kaynağı belirsiz paraların aklanması, dolandırıcılık ve tehdit iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan firari Emir Sarıgül avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Murat Ağırel ve Aylin Kotil’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkındaki soruşturmada, 80 milyon euroluk sözleşme ve 100 milyon euroluk havale iddiaları dosyaya girdi. Gözaltındaki şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanması ve tehdit iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, Murat Ağırel ve Aylin Kotil'in gözaltına alınmasının ardından hakkında yakalama kararı bulunan Emir Sarıgül avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin de adının geçtiği kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
BABASININ KONUTUNDA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında firari şüpheli Emir Sarıgül'ün babası YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yer alan Angora Evleri sitesindeki lüks konutta olduğu saptandı.
Soruşturma detaylarına göre, adrese ait konutun Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'dan doğan milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle, firari oğlu Emir Sarıgül'ün bu hukuki koruma zırhından faydalanmak amacıyla babasının Çankaya'daki konutuna sığındığı belirlendi.
6 İSİM GÖZALTINDA
Dün (18 Ekim 2026) sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Murat Ağırel'in evinde arama yapıldı. Ev hapsinde bulunan Ağırel, aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yurt dışından döndükten sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.
Gözaltına alınan 6 isim şu şekilde:
- Emir Sarıgül
- Ömer Sarıgül
- Aylin Kotil
- Volkan Aslanbaş
- Cavidan Tanrah Artuner
- Murat Ağırel
İLK DETAYLARI A HABER AKTARDI
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Emir Sarıgül'ün avukatı ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğunu belirterek şu ifadelerin kullandı. Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrıyar, Artun Er ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu toplamda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Firari konumda olan Emir Sarıgül'dü. O da geçtiğimiz saat itibarıyla avukatıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu." ifadelerini kullandı.
GÖZALTI SÜRELERİ DOLUYOR: ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLECEK
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından gözlerin çevrildiği adliye sevk sürecini bildiren A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin yarın itibarıyla gözaltı süreleri doluyor. Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Operasyon sabahında gözaltına alınan 5 isim, yarın sabah itibarıyla adliyeye gönderilecek" değerlendirmesinde bulundu.
EMİR SARIGÜL İÇİN KRİTİK PROSEDÜR: İFADE SAVCILIKTA MI ALINACAK?
Teslim olan Emir Sarıgül'ün sorgu sürecine ilişkin belirsizliğe değinen A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Fakat Emir Sarıgül yarın sevk edilecek mi, edilmeyecek mi bunun için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emir Sarıgül'ün ifade işleminin yarın başlaması bekleniyor ya da savcılık talebi üzerine doğrudan emniyette ifade vermeden direkt olarak savcı huzurunda bir ifade verebilir" ifadelerini kullandı.
80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME, 100 MİLYON EUROLUK HAVALE İDDİASI
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.
Müştekiler, bu süreçte 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiğini ve 100 milyon euro tutarında havale işlemi yapıldığını iddia etti.
Ayrıca 1 milyar euro değerindeki bir fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
MURAT AĞIREL'E İLETİLEN BELGELERİN ARDINDAN TEHDİT İDDİASI
Soruşturmanın bir diğer ayağını ise tehdit iddiaları oluşturdu. K.P. ve M.B., söz konusu işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdü.
Müştekilerin ifadeleri, dosyaya sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirildi.