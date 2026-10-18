Firari konumda olan Emir Sarıgül'dü. O da geçtiğimiz saat itibarıyla avukatıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu." ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Emir Sarıgül'ün avukatı ile birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğunu belirterek şu ifadelerin kullandı. Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen kara para aklama iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrıyar, Artun Er ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu toplamda 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÖZALTI SÜRELERİ DOLUYOR: ŞÜPHELİLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLECEK

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından gözlerin çevrildiği adliye sevk sürecini bildiren A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin yarın itibarıyla gözaltı süreleri doluyor. Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Operasyon sabahında gözaltına alınan 5 isim, yarın sabah itibarıyla adliyeye gönderilecek" değerlendirmesinde bulundu.

EMİR SARIGÜL İÇİN KRİTİK PROSEDÜR: İFADE SAVCILIKTA MI ALINACAK?

Teslim olan Emir Sarıgül'ün sorgu sürecine ilişkin belirsizliğe değinen A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Fakat Emir Sarıgül yarın sevk edilecek mi, edilmeyecek mi bunun için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emir Sarıgül'ün ifade işleminin yarın başlaması bekleniyor ya da savcılık talebi üzerine doğrudan emniyette ifade vermeden direkt olarak savcı huzurunda bir ifade verebilir" ifadelerini kullandı.

80 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME, 100 MİLYON EUROLUK HAVALE İDDİASI



Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B., yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü.



Müştekiler, bu süreçte 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiğini ve 100 milyon euro tutarında havale işlemi yapıldığını iddia etti.

Ayrıca 1 milyar euro değerindeki bir fonun, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

MURAT AĞIREL'E İLETİLEN BELGELERİN ARDINDAN TEHDİT İDDİASI



Soruşturmanın bir diğer ayağını ise tehdit iddiaları oluşturdu. K.P. ve M.B., söz konusu işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdü.



Müştekilerin ifadeleri, dosyaya sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller birlikte değerlendirildi.

Emir Sarıgül

Mustafa Sarıgül

Aylin Kotil

Murat Ağırel