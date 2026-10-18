Sel sularında araca tutunmaya çalıştı! Ayazağa'da kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer'de 14 Ekim'de yaşanan sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin (63) ve Haşim Ciritoğulları'na (55) ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Derin'in sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı ve otomobilinin akıntıya kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ciritoğulları'nın ise iş yerinden ayrıldığı son anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıp babasını arayan Enes Ciritoğulları, "Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz" sözleriyle yardım çağrısında bulundu.
İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak yağışın sele dönüştüğü Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları'ndan hâlâ haber alınamadı. İki kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken, sel felaketinin yaşandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Derin'in akıntıya kapılan aracının sürüklendiği anlar ile sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı görüntüler kaydedilirken, Haşim Ciritoğulları'nın Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
HAŞİM CİRİTOĞULLARI'NIN İŞ YERİNDEN ÇIKIŞI KAMERADA
Aynı sel felaketinde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları'na ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ciritoğulları'nın Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Ciritoğulları'nın sel felaketinin yaşandığı gün iş yerinden çıkışı yer aldı.
OĞLUNDAN YARDIM ÇAĞRISI: "BABAMDAN 4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"
Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, babasından dört gündür haber alamadıklarını belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Çalışmaların geç başladığını ifade eden Ciritoğulları, babasını bulabilmek için gönüllü ekipler ve AFAD personeliyle birlikte dere yatağında arama yaptıklarını anlattı.
Enes Ciritoğulları, şu ifadeleri kullandı:
"Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz"
AHMET DERİN'İN SEL SULARINDAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde 14 Ekim'de etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kalırken, 63 yaşındaki Ahmet Derin sel sularına kapılarak kayboldu.
Derin'in kaybolmadan önce sel sularının içerisinde bir araca tutunmaya çalıştığı anlara ait cep telefonu görüntülerine ulaşıldı.
Öte yandan Derin'in otomobilinin şiddetli akıntıya kapılarak sürüklendiği anları gösteren yeni görüntüler de ortaya çıktı.
"ABİ İNELİM, HERHALDE ÖLECEĞİZ BURADA"
Sel felaketinin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, derenin taşmasını izleyen vatandaşların yaşadığı panik konuşmalarına yansıdı.
Suyun hızla yükseldiğini fark eden vatandaşların şu sözleri duyuldu: "Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan"
Akıntının şiddetlenmesi üzerine görüntüleri kaydedenlerden birinin, "Abi inelim, herhalde öleceğiz burada" dediği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı."İçinde adam var vallahi"
"İÇİNDE ADAM VAR VALLAHİ! ALLAH SEN YARDIM ET"
Ahmet Derin'in aracının sel sularında sürüklendiği anları kaydeden vatandaşlar, otomobilin içerisinde bir kişinin bulunduğunu fark etti.
Büyük panik yaşayan vatandaşlardan birinin şu sözleri duyuldu: "İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin"
Görüntüler, Ayazağa'daki sel felaketi sırasında yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi.
KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sel felaketinde kaybolan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları'nın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD ekipleri ve gönüllüler, Ayazağa'daki dere yatağı ile köprü çevresinde aramalarını sürdürürken, kayıp kişilerin akıntıyla sürüklenerek bir noktaya takılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kayıp yakınları ise arama çalışmalarını takip ederek gelecek iyi bir haberi bekliyor.
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