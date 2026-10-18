İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak yağışın sele dönüştüğü Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde kaybolan Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları'ndan hâlâ haber alınamadı. İki kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken, sel felaketinin yaşandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahmet Derin'in akıntıya kapılan aracının sürüklendiği anlar ile sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı görüntüler kaydedilirken, Haşim Ciritoğulları'nın Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haşim Ciritoğulları (Fotoğraf: İHA)

Enes Ciritoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok. Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda. Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz"