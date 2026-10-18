Fransa’da sarı alarm! Sokaklar karıştı: 2 binden fazla gözaltı, 1 can kaybı
Fransa’da sarı yeleklilerin hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı düzenlediği gösteriler şiddet olaylarına sahne oldu. 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600’den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralandı. Paris’te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybetti.
Fransa'da dün sokaklara inen sarı yeleklilerin gösterilerinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde düzenlenen sarı yeleklilerin gösterilerini değerlendirdi.
Nunez, "Protesto düzenlemek temel bir hak, şiddetli ve örgütlü şekilde düzensizlik saçmak değil." ifadesini kullandı.
Hiçbir şeyin emniyet güçlerine ve kamu kurumlarına saldırmayı, kamu binalarına hasar vermeyi, valilik ve belediye binalarına izinsiz girmeyi ve dükkânları yağmalamayı haklı çıkaramayacağını belirten Nunez, dünkü gösterilerde bazen geç saatlere kadar zorlu koşullarda görev yapan polis, jandarma erleri ve itfaiyecilere desteğini ifade etti.
KENTTE ŞİDDET OLAYLARI
Nunez, dün öğle saatlerinden itibaren kamu binalarını hedef almaya ve emniyet güçleriyle karşı karşıya gelmeye kararlı aşırı sola mensup binlerce kişinin şiddet olaylarına karıştığını, ardından Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strazburg, Grenoble, Nice ve Limoges gibi pek çok kentte dükkânları yağmalayan suçluların da bu kişilere katıldığını savundu.
Şu ana kadar dünkü eylemler kapsamında 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıklayan Nunez, söz konusu olayların faillerinin tespit edilip adalet karşısında hesap vermesi için soruşturmaların yürütüldüğünü kaydetti.
600'DEN FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Nunez, şu ana kadar gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyecinin yaralandığını belirterek, bu sayının kesin olmadığını ifade etti.
Çok sayıda dükkânda ciddi hasar oluştuğunu vurgulayan Nunez, "Cumhuriyet, düzensizliği ve şiddeti dayatmaya çalışanlara karşı hiçbir taviz vermeyecek." ifadesini kullandı.
PARİS'TEKİ GÖSTERİDE CAN KAYBI
Polis kaynakları, Paris'teki gösteri sırasında fenalaşan bir kişinin ilk yardım merkezine götürüldüğünü açıkladı. Söz konusu gösterici, merkezin önüne getirildiği sırada hayatını kaybetti.
Paris Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre bu kişi, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.
HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI SOKAĞA ÇIKTILAR
Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.
Gösterilerde, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları da yaşanmıştı.
DÜKKÂNLAR YAĞMALANDI, BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ
Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkânın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.