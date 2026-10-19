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Müge Anlı'da 2,5 metre betondan Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı! Cesedin bulunduğu yerde düğün yaptılar soğan ektiler

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayet itirafının ardından Osmaniye'deki evin bahçesinde başlatılan kazılarda, betonun yaklaşık 2,5 metre altında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Gözaltına alınan İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün'ün emniyetteki ifadelerine ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar ise dikkat çekti.

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Mehmet Çabuk Dosyasında Şok Gelişme!

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Mehmet Çabuk dosyasında, yıllardır yanıt bekleyen sorular bir bir aydınlanmaya başladı. Mehmet Çabuk'un akıbetini öğrenmek isteyen ailesinin başvurusu üzerine gündeme gelen olayda, İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti itiraf etmesi soruşturmada dönüm noktası oldu.

İtiraf Etti, Kazılar Başladı! Mehmet Çabuk Nerede?

Cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün, Mehmet Çabuk'u Osmaniye'ye götürdüğünü, öldürdükten sonra da ailesine ait evin bahçesine gömdüğünü anlattı. İtirafın ardından Düzgün, yer gösterme işlemi için olay yerine götürüldü.

Osmaniye'nin Akyer Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde başlatılan kazılarda ilk olarak İbrahim Ozan Düzgün'ün işaret ettiği parke taşlarının altı araştırıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kepçe Operatörünün Anlattıkları Araştırılıyor

Müge Anlı ekibi, yıllar önce bahçede kazı yapan kepçe operatörü Murat Kurt'a da ulaştı. Kurt, İbrahim'in kendisini çukur açması için çağırdığını, yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde bir alan kazdığını anlattı.

Operatörün tarif ettiği istinat duvarına bitişik alan da yaklaşık 4 metre derinliğe kadar kazıldı. Burada da sonuç alınamaması üzerine çalışmalar, Müge Anlı'nın yayınlarında dikkat çektiği ve bir izleyicinin ihbar ettiği beton kaplı bölgeye yöneldi.

Kazıda İskelet Parçaları Bulundu!

Saatler süren çalışmaların ardından betonun yaklaşık 2,5 metre altında insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Kazının devamında diğer iskelet parçaları da çıkarıldı. Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlknur ve Selma Düzgün İfadeleriyle Gündemde

Cinayet itirafının ardından gözaltına alınan İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün'ün ifadeleri de gündeme damga vurdu. Selma Düzgün'ün, Osmaniye'ye götürüldüğü sırada oğlunun işlediği cinayetten haberdar olduğunu kabul ettiği aktarıldı.

Olay sırasında eşiyle birlikte Mersin'de bulunduğunu öne süren Selma Düzgün, oğlu İbrahim'in kendilerine Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve cesedi bahçeye gömdüğünü anlattığını söyledi.

Selma Düzgün: ’Oğlum Beni de Tehdit Etti’

Oğlunun sözlerini ilk başta şaka sandığını belirten Selma Düzgün, cinayeti öğrendikten sonra tehdit edildiğini iddia etti. Selma Düzgün, oğlunun kendisini de öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. İbrahim'in, konuşması halinde kendisini boğarak öldüreceğini ve Mehmet Çabuk'un yanına gömeceğini söylediğini anlattı.

İlknur Düzgün’ün Şok İtirafı: ’Ölümle Tehdit Edildim’

İlknur Düzgün, İbrahim Ozan Düzgün'ün Mehmet Çabuk'u Osmaniye'ye götürdükten sonra kendisine eşinin yurt dışına gittiğini söylediğini daha önce anlatmıştı. Ancak emniyetteki ifadesinde, İbrahim'in Ankara'ya döndüğünde Mehmet'i öldürdüğünü kendisine açıkladığını öne sürdü. İlknur, İbrahim'in kendisini ve çocuğunu ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle yıllarca konuşamadığını savundu.

İlknur Düzgün’ün Çarpıcı Tepkisi Dikkat Çekti

Kayınvalidesi Selma Düzgün'ün de kendisini sürekli baskı altında tuttuğunu iddia eden İlknur, evden çıkmasına izin verilmediğini ve cinayeti bildiği için konuşması halinde ceza alacağı söylenerek korkutulduğunu anlattı. Dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri ise İlknur Düzgün'ün cesedin bulunduğu yeri öğrendikten sonra verdiği tepki oldu.

İlknur Düzgün Sinir Krizi Geçirdi: ’Yeşil Soğan Ektirdiler’

Emniyette Mehmet Çabuk'un bahçeye gömüldüğünü öğrenen İlknur'un sinir krizi geçirerek ağladığı belirtildi. İlknur Düzgün'ün, "Kocamın üzerine yeşil soğan mı ektirdiler bana?" diyerek tepki gösterdiği aktarıldı. İlknur, cesedin gömülü olduğu alana yeşil soğan ektiğini, bu soğanları ailece yediklerini ve çocuğunu da babasının gömülü olduğu toprak üzerinde oynattığını anlattı.

İlknur: ’Gerçeği Bilseydim Sebze Ekmezdim’

Kocasının öldürüldüğünü bildiğini ancak nereye gömüldüğünü bilmediğini savunan İlknur, gerçeği bilseydi o alana sebze ekmeyeceğini ve çocuğunu orada oynatmayacağını söyledi.

Selma ve İlknur Düzgün'ün ifadeleri arasında önemli bir farklılık ortaya çıktı. Selma Düzgün, oğlunun cinayeti ve cesedi gömdüğü yeri kendisine anlattığını kabul ederken İlknur Düzgün, cinayetten haberdar olduğunu ancak gömü yerini bilmediğini iddia etti.

Müge Anlı: Çelişkiler Adli Makamlarca Değerlendirilmeli

Müge Anlı, iki kadının ifadeleri arasındaki çelişkiye dikkat çekerek gerçeklerin adli soruşturmayla ortaya çıkarılacağını belirtti. İlknur Düzgün'ün son açıklamalarının cinayetin çözülmesinde etkili olduğunu da söyleyen Anlı, bu durumun adli makamlar tarafından değerlendirilmesini temenni etti.

Gömüldüğü Bahçede Düğün Yapıldığı İddiaları!

CESEDİN BULUNDUĞU BAHÇEDE DÜĞÜN İDDİASI

Mehmet Çabuk'un gömüldüğü bahçenin yıllarca kullanılmaya devam edildiği ve aynı alanda düğün yapıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Sağlık kontrolüne götürülen İlknur ve Selma Düzgün'e gazeteciler tarafından bahçede yapılan düğün ve çocukların o alanda oyun oynamasıyla ilgili sorular yöneltildi.

Selma Düzgün’e Tepkiler Çığ Gibi

Selma Düzgün ise pişman olup olmadığı sorusuna, "Hiçbir şey yapmadım ki pişman olayım" yanıtını verdi. Görüntülerde çevrede bulunan bazı kişilerin de Selma Düzgün'e tepki gösterdiği aktarıldı.

Gülsevim Hanım: ’Ciğerim Yanıyor’

"CİĞERİM YANIYOR"

Mehmet Çabuk'un annesi Gülsevim Hanım da canlı yayına telefonla bağlandı. Müge Anlı'ya teşekkür eden acılı anne, yıllardır yaşadığı belirsizliğin ardından oğlunun öldürüldüğünün ortaya çıkmasıyla büyük acı yaşadığını anlattı.

İlknur Düzgün ailesine genç yaşta katıldığında onu kendi evladı gibi gördüğünü belirten Gülsevim Hanım, yaşananları kabullenmekte zorlandığını söyledi. "Anlatamıyorum üzüntümü. Kelimelerle ifade edemiyorum, ciğerim yanıyor" sözleri stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

Aynur’dan Adalet Çağrısı: ’Gerçekler Ortaya Çıksın’

KARDEŞİ AYNUR'DAN ADALET ÇAĞRISI

Mehmet Çabuk'un kardeşi Aynur da ağabeyinin akıbetinin ortaya çıkmasının ardından konuştu. İlknur Düzgün'ün yıllarca gerçekleri gizlediğini savunan Aynur, sorumluluğu bulunan herkesin hak ettiği cezayı almasını istedi.

Aynur: ’İlknur En Ağır Şekilde Cezalandırılsın’

Annesinin bir evladını kaybettiğini vurgulayan Aynur, İlknur'un da en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Müge Anlı ise olayın ortasında kalan iki çocuğun geleceğinden endişe duyduğunu belirterek çocukların yeni mağduriyetler yaşamaması gerektiğine dikkat çekti.

Çocukların Zor Kaderi: Cinayet ve İtiraf

İKİ ÇOCUĞUN ACI KADERİ

Programda, ailedeki iki çocuğun babalarının cinayetle bağlantısı da gündeme geldi. Çocuklardan birinin babasının hayatını kaybeden Mehmet Çabuk, diğerinin babasının ise cinayeti itiraf eden İbrahim Ozan Düzgün olduğu anlatıldı.

Müge Anlı, çocukların anne ve babalarını seçemediğini belirterek onların geleceğinin korunması gerektiğini vurguladı. Aynur ise yeğenine sahip çıkabileceğini, imkânları ölçüsünde çocuğun bakımına destek olacağını söyledi.

Gelin ve Kayınvalide Adliyeye Sevk Edildi

GELİN VE KAYINVALİDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'da gözaltına alınan İlknur Düzgün ile Selma Düzgün, sağlık kontrollerinin ardından Osmaniye'ye götürüldü. Osmaniye Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alınan iki kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet İtirafı ve Gözaltılar! Adli Süreç Başladı

İbrahim Ozan Düzgün'ün ise cinayet itirafının ardından savcılık ifadesinin daha önce tamamlandığı belirtildi. İlknur Düzgün'ün tehdit edildiği yönündeki iddiaları, Selma Düzgün'ün cinayetten haberdar olduğuna ilişkin açıklamaları ve iki kadının olayla bağlantısının adli makamlarca değerlendirilmesi bekleniyor.

(Fotoğraflar atv'den alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Yaşam