Müge Anlı'da 2,5 metre betondan Mehmet Çabuk'un kemiklerine ulaşıldı! Cesedin bulunduğu yerde düğün yaptılar soğan ektiler
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturan Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayet itirafının ardından Osmaniye'deki evin bahçesinde başlatılan kazılarda, betonun yaklaşık 2,5 metre altında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Gözaltına alınan İlknur Düzgün ile kayınvalidesi Selma Düzgün'ün emniyetteki ifadelerine ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar ise dikkat çekti.
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