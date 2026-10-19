Müge Anlı ekibi, yıllar önce bahçede kazı yapan kepçe operatörü Murat Kurt'a da ulaştı. Kurt, İbrahim'in kendisini çukur açması için çağırdığını, yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde bir alan kazdığını anlattı.

Operatörün tarif ettiği istinat duvarına bitişik alan da yaklaşık 4 metre derinliğe kadar kazıldı. Burada da sonuç alınamaması üzerine çalışmalar, Müge Anlı'nın yayınlarında dikkat çektiği ve bir izleyicinin ihbar ettiği beton kaplı bölgeye yöneldi.