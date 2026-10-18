Gazze'nin katili, ellerinde binlerce masumun kanı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , Türkiye'nin kararlı ve caydırıcı gücü karşısındaki acziyetini gizleyemedi.

Katili İsrail yönetimi, Türkiye 'nin kararlı ve caydırıcı gücü karşısında ne yapacağını bilemez hale geldi.

Bölgedeki güvenlik risklerine dair skandal bir itirafta bulunan Netanyahu, Türkiye ile sıcak çatışma ihtimalinden köşe bucak kaçtıklarını belirterek, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



BM KÜRSÜSÜNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLERDE BULUNMUŞTU



Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etmişti.

Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan Netanyahu, Başkan Erdoğan'a yönelik suçlamalarda bulundu.

Netanyahu, "Erdoğan Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Gazetecileri ve siyasi muhalifleri öldürüyor ve bu konuda bir rekor elinde bulunduruyor. Kuzey Kıbrıs'ı işgal etti, Yunanistan'ı tehdit ediyor ve şimdi de Suriye'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor." demişti.