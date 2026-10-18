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Türkiye korkusu İsrail'i sardı! Katil Netanyahu çaresizliğini itiraf etti: Umarım çatışmaya girmeyiz

BM kürsüsünde yüzüne bakan kalmayarak bomboş salonda yapayalnız kalan soykırımcı Netanyahu, Türkiye’nin kararlı gücü karşısındaki çaresizliğini itiraf etti. Katil Netanyahu, Türkiye ile doğrudan çatışmaktan kaçındığını, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum” sözleriyle belirtti.

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Türkiye korkusu İsrail'i sardı! Katil Netanyahu çaresizliğini itiraf etti: Umarım çatışmaya girmeyiz

Katili İsrail yönetimi, Türkiye'nin kararlı ve caydırıcı gücü karşısında ne yapacağını bilemez hale geldi.

Gazze'nin katili, ellerinde binlerce masumun kanı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin kararlı ve caydırıcı gücü karşısındaki acziyetini gizleyemedi.

Netanyahu, Türkiye ile doğrudan çatışma ihtimalini önlemeye çalıştığını söyledi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Netanyahu, Türkiye ile doğrudan çatışma ihtimalini önlemeye çalıştığını söyledi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"BUNU ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Bölgedeki güvenlik risklerine dair skandal bir itirafta bulunan Netanyahu, Türkiye ile sıcak çatışma ihtimalinden köşe bucak kaçtıklarını belirterek, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İsrail Başbakanı, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Başkan Erdoğan’ı hedef almıştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


BM KÜRSÜSÜNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLERDE BULUNMUŞTU

Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etmişti.

Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan Netanyahu, Başkan Erdoğan'a yönelik suçlamalarda bulundu.

Netanyahu, "Erdoğan Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Gazetecileri ve siyasi muhalifleri öldürüyor ve bu konuda bir rekor elinde bulunduruyor. Kuzey Kıbrıs'ı işgal etti, Yunanistan'ı tehdit ediyor ve şimdi de Suriye'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor." demişti.

Kürsüde katil var: Netanyahu BMde konuşmaya başladı salon boşaldı! Başkan Erdoğanı ve Türkiyeyi hedef aldıKürsüde katil var: Netanyahu BMde konuşmaya başladı salon boşaldı! Başkan Erdoğanı ve Türkiyeyi hedef aldı

Ayrıca Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İsrail Başbakanı, konuşmasını paylaşırken "Diktatör Erdoğan'a açık mesajım" ifadesini kullanmıştı.

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