Türkiye korkusu İsrail'i sardı! Katil Netanyahu çaresizliğini itiraf etti: Umarım çatışmaya girmeyiz
BM kürsüsünde yüzüne bakan kalmayarak bomboş salonda yapayalnız kalan soykırımcı Netanyahu, Türkiye’nin kararlı gücü karşısındaki çaresizliğini itiraf etti. Katil Netanyahu, Türkiye ile doğrudan çatışmaktan kaçındığını, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum” sözleriyle belirtti.
Katili İsrail yönetimi, Türkiye'nin kararlı ve caydırıcı gücü karşısında ne yapacağını bilemez hale geldi.
Gazze'nin katili, ellerinde binlerce masumun kanı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin kararlı ve caydırıcı gücü karşısındaki acziyetini gizleyemedi.
"BUNU ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUM"
Bölgedeki güvenlik risklerine dair skandal bir itirafta bulunan Netanyahu, Türkiye ile sıcak çatışma ihtimalinden köşe bucak kaçtıklarını belirterek, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" dedi.
BM KÜRSÜSÜNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLERDE BULUNMUŞTU
Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etmişti.
Konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan Netanyahu, Başkan Erdoğan'a yönelik suçlamalarda bulundu.
Netanyahu, "Erdoğan Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Gazetecileri ve siyasi muhalifleri öldürüyor ve bu konuda bir rekor elinde bulunduruyor. Kuzey Kıbrıs'ı işgal etti, Yunanistan'ı tehdit ediyor ve şimdi de Suriye'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor." demişti.
Ayrıca Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İsrail Başbakanı, konuşmasını paylaşırken "Diktatör Erdoğan'a açık mesajım" ifadesini kullanmıştı.