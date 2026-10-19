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Guardiola yine Gazze'nin sesi oldu! "Bu cehennem devam ediyor" deyip çağrı yaptı... "Susan İsrail'in tarafındadır"

Eski Barcelona ve Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail zulmünün karşısında durup Gazze'nin sesi olmaya devam ediyor. Daha önce "Biz ezilenlerin yanındayız" diyerek Gazze ve Batı Şeria ile dayanışma mesajı veren Guardiola bu kez de "Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez" açıklamasında bulundu. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyduğunu belirten İspanyol teknik adam "Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir" dedi.

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Guardiola yine Gazze'nin sesi oldu! "Bu cehennem devam ediyor" deyip çağrı yaptı... "Susan İsrail'in tarafındadır"

İspanyol teknik direktör Josep (Pep) Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı.

Video Oynatma İkonu Pep Guardiola'dan Gazze için dikkat çeken mesaj

Guardiola, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar sivil zayiat değil; onlar kız ve erkek çocukları. Onları kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda ve acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde insanlığımızı kaybetmeye başlarız." diye konuştu.

Guardiola ʺGazze'de cehennem devam ediyorʺ deyip sessiz kalanlara tepki gösterdi (Foto: AA)Guardiola ʺGazze'de cehennem devam ediyorʺ deyip sessiz kalanlara tepki gösterdi (Foto: AA)

"FİLİSTİN İLE DAYANIŞMAYA ARA VERİLEMEZ"

İnsanlık tarihinde çok karanlık bir dönemden geçildiğini vurgulayan Guardiola, "Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz. Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez." ifadelerini kullandı.

Guardiola ʺBugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidirʺ dedi (Foto: AA)Guardiola ʺBugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidirʺ dedi (Foto: AA)

SESSİZ KALAN İSRAİL'İN YANINDADIR!

İsrail hükümetinin Gazze'de 74 binden fazla insanı öldürdüğünü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ettiğini hatırlatan Guardiola, "Gazze harabeye dönmüşken Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri sürüyor. Bu bağlamda bir şeyi hatırlamak önemli; milyonlarca Filistinli mülteci için acı henüz yeni başlamış değil. Onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlik içinde yaşıyorlar ve yine de vazgeçmiyorlar. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyuyoruz. Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenerek büyümemeli. Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir. Ancak başka yöne bakamayız. Filistin önemlidir. Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Şimdi lütfen, Filistin hakkında konuşmaya ve insanlığı savunmaya devam edin." yorumunu yaptı.

Şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamala Pep Guardioladan destekŞampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamala Pep Guardioladan destek

YAMAL'A DESTEK, FLİCK'E TEPKİ!

Guardiola, Barcelona'nın kazandığı şampiyonluk sonrasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a tam destek vermişti.

Yamal'ın Filistin bayrağı açmasına karşı çıkan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'e tepki gösteren Guardiola, "Futbolcu bir rol modeldir, milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir, bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır. Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!" demişti.

Pep Guardiola yine Filistinin sesi oldu! Sessiz kalan insanlara eleştiri: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyızPep Guardiola yine Filistinin sesi oldu! Sessiz kalan insanlara eleştiri: Daha iyi bir dünya için sesimizi çıkarmalıyız

"NASIL SESLERİNİ ÇIKARMIYORLAR, ANLAMIYORUM!"

Guardiola, Haziran 2026'da Gazze'deki çocukların sesi olmuş, "Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok. Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya" demişti.

İspanyol teknik adam, zulme karşı susanlara tepki gösterip şöyle konuşmuştu:

Bugün yaşanan vahşetlere, sadece devam eden Filistin'de değil, dünyadaki diğer pek çok çatışmada olanlara karşı insanların nasıl seslerini çıkarmadığını anlamıyorum.

Geldiğimiz noktada hala bunların yaşanmasını engelleyemiyorsak, bir şeyleri yanlış yapmışız demektir; bu çok açık. Her şey daha basit olmalı."

Video Oynatma İkonu Guardiola'dan dünyaya Gazze mesajı: "Biz ezilenlerin yanındayız"


"BİZ EZİLENLERİN YANINDAYIZ"

Eski Barcelona ve Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin Ocak 2026'da verdiği demeçte "Biz ezilenlerin yanındayız." demişti.

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Guardiola yine Gazze'nin sesi oldu! "Bu cehennem devam ediyor" deyip çağrı yaptı... "Susan İsrail'in tarafındadır"-6 Guardiola yine Gazze'nin sesi oldu! "Bu cehennem devam ediyor" deyip çağrı yaptı... "Susan İsrail'in tarafındadır"-7 Guardiola yine Gazze'nin sesi oldu! "Bu cehennem devam ediyor" deyip çağrı yaptı... "Susan İsrail'in tarafındadır"-8

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