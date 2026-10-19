YAMAL'A DESTEK, FLİCK'E TEPKİ! Guardiola, Barcelona'nın kazandığı şampiyonluk sonrasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'a tam destek vermişti. Yamal'ın Filistin bayrağı açmasına karşı çıkan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'e tepki gösteren Guardiola, "Futbolcu bir rol modeldir, milyonlarca insan ona özenir ve görüşü etkilidir, bu yüzden gerekirse görüşünü paylaşmalıdır. Karını ve çocuklarını evlerin altında ezilmiş halde bulsan ne yaparsın? Burada basın toplantısında çıkıp sadece topun peşinden koşan bir oyuncudan mı bahsedersin? Tabii ki hayır!" demişti.

"NASIL SESLERİNİ ÇIKARMIYORLAR, ANLAMIYORUM!"

Guardiola, Haziran 2026'da Gazze'deki çocukların sesi olmuş, "Dünyada yolunda gitmeyen şeylere karşı ayağa kalkıp sesini çıkaramayacak tek bir insan bile yok. Hepimiz ebeveyniz ve tek istediğimiz çocuklarımız için daha iyi bir dünya" demişti.



İspanyol teknik adam, zulme karşı susanlara tepki gösterip şöyle konuşmuştu:



Bugün yaşanan vahşetlere, sadece devam eden Filistin'de değil, dünyadaki diğer pek çok çatışmada olanlara karşı insanların nasıl seslerini çıkarmadığını anlamıyorum.

Geldiğimiz noktada hala bunların yaşanmasını engelleyemiyorsak, bir şeyleri yanlış yapmışız demektir; bu çok açık. Her şey daha basit olmalı."

Guardiola'dan dünyaya Gazze mesajı: "Biz ezilenlerin yanındayız"



"BİZ EZİLENLERİN YANINDAYIZ"



Eski Barcelona ve Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin Ocak 2026'da verdiği demeçte "Biz ezilenlerin yanındayız." demişti.

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