İstanbul'da Unreal X Jeton konserinde uyuşturucu skandalı: 2 ölü 1 yaralı
Şişli'de gerçekleştirilen “Unreal x Jeton” konserinde gece saatlerinde fenalaşan üç kişiden Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hastanede can verdi. 33 yaşındaki Tuğrul M.’nin ise hayati tehlikesi sürüyor. Adli Tıp Kurumu raporlarına göre gençlerin ölüm nedeni uyuşturucu madde kullanımı olarak kayıtlara geçti. Vali Davut Gül, mekandaki yiyecek ve içeceklerde sorun olmadığını vurguladı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde yaşanan olay can kaybıyla sonuçlandı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere katılan 3 kişi, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden Tuğrul M.'nin (33) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
KONSERDE 3 KİŞİ ANİDEN FENALAŞTI
Olay, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Unreal x Jeton' konserinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, konsere katılan Furkan Aksu (29), Tuğrul M. (33) ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (24), saat 03.15 sıralarında fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri konser alanında yapılan 3 kişi, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aynı konserde fenalaşan Tuğrul M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Konserde fenalaşan genç yaşamını yitirdi
ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU
Polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin aynı konserde fenalaşmasının ardından olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Hayatını kaybeden Furkan Aksu ile Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsiyle saptandı.
İstanbul Valisi Davur Gül, yapılan tetkiklerde Aksu ile Ramazanoğlu'nun uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladı.
Vali Gül, "Konsere giden üç kişi maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı ölüm hadisesi meydana geldi." dedi.
"Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok." diyen Vali Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konserin düzenlendiği mekandan numuneler alarak inceleme yaptığını sözlerine ekleyerek adli sürecin devam ettiğini kaydetti.
YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME
Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, konserin saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlendiği belirlendi.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı organizasyona yalnızca 18 yaş üzerindeki kişilerin kabul edildiği ve konser alanında alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.
KONSER ALANI BOŞALTILDI
Yaşanan ölüm ve iki kişinin hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Konser alanı boşaltılırken, 3 kişinin fenalaşmasına neden olan koşulların belirlenmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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