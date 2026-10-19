Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri konser alanında yapılan 3 kişi, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

29 yaşındaki genç kurtarılamadı. (Foto: DHA)

Hastanede tedavi altına alınan 29 yaşındaki Furkan Aksu ile 24 yaşındaki Mahmud Sami Ramazanoğlu doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı konserde fenalaşan Tuğrul M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Konserde fenalaşan genç yaşamını yitirdi

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU

Polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin aynı konserde fenalaşmasının ardından olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Furkan Aksu ile Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsiyle saptandı.

İstanbul Valisi Davur Gül, yapılan tetkiklerde Aksu ile Ramazanoğlu'nun uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Vali Gül, "Konsere giden üç kişi maalesef farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar Adli Tıp raporlarında tespit edildi. Dolayısıyla uyuşturucudan kaynaklı ölüm hadisesi meydana geldi." dedi.

"Konser ya da konserde yenilen içilen ürünlerle ilgili bir problem yok." diyen Vali Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konserin düzenlendiği mekandan numuneler alarak inceleme yaptığını sözlerine ekleyerek adli sürecin devam ettiğini kaydetti.