FETÖ'nün kamikaze hakim ve savcılarına yeni dava! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı... İşte 22 kumpasçı haşhaşi

Kapatılan Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yaptıkları dönemde kamuoyunda "Devrimci Karargâh" olarak bilinen soruşturma ve yargılamalarda hukuka aykırı tutuklama ve gözaltı kararlarına imza atan 22 eski hâkim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı.



Devrimci Karargah kumpasının en kilit ismi, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ydı. Avcı, FETÖ'nün Emniyet ve yargı yapılanmasını deşifre ettiği "Haliç'te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat" kitabını yayımlamasından kısa süre sonra hedef alındı.

Eylül 2010'da gözaltına alınan Avcı, aşırı sol "Devrimci Karargâh" terör örgütüne yardım etmek ve Yargıtay dinlemelerini sızdırmakla suçlanarak kumpas davasına dahil edildi. İlk derece mahkemesince 15 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve dosyanın tek tutuklu sanığı bırakılan Avcı, tam 3 yıl 9 ay (yaklaşık 45 ay) Silivri Cezaevinde hapis yattı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından Haziran 2014'te tahliye olan Avcı, FETÖ kumpaslarının çökmesiyle beraat etti.



22 ŞÜPHELİYE 50 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



SABAH'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Devrimci Karargah'ta yargılandıkları kumpas davalarından beraat eden mağdurların Maliye Hazinesi aleyhine açtıkları tazminat davalarını kazanması ve devletin uğradığı kamu zararı üzerine harekete geçen başsavcılık, meslekten ihraç edilen FETÖ iltisaklı 22 eski yargı mensubunun "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 10 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi.



HAZİNE TAZMİNAT ÖDEDİ, DEVLET KAMU ZARARININ PEŞİNE DÜŞTÜ



Kapatılan CMK 250. maddesiyle görevli Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYCM) karanlık dönemine ilişkin yargısal hesaplaşmada emsal niteliğinde bir safhaya geçildi. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü ile Denizli Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü tarafından yapılan ihbarlar üzerine başlatılan adli süreç, kumpas mağdurlarının haksız tutuklamalar nedeniyle devlete açıp kazandığı tazminat davalarına dayanıyor.



FETÖ'NÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİLER



İddianamede özellikle FETÖ üyesi olan 22 eski yargı mensubunun, yapmış oldukları yargısal faaliyetlerinde Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermediklerinin altı çizildi. Bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiç bir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasının içerisine girerek, örgüt hiyerarşisi ve ideolojik bağlılık duygulan İle anılan silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri vurgulandı. Şüphelilerin maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları, buna göre tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık, ehliyet ve liyakat İlkelerine aykırı davrandıklarının altı çizildi.



5 MAĞDUR BERAAT EDİP TAZMİNAT KAZANDI



Devrimci Karargâh soruşturmasında yıllarca haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan 5 mağdurun beraat etmelerinin ardından Ağır Ceza Mahkemelerinde Hazine aleyhine açtıkları "koruma tedbirleri nedeniyle tazminat" davaları mağdurlar lehine sonuçlandı. Ödenen yüksek tazminatlar neticesinde kamunun doğrudan zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2026/5 Esas numarasıyla kapsamlı bir dosya hazırlayarak Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

SOMUT DELİL OLMADAN YILLARCA SÜREN HAKSIZ TUTUKLAMALAR



Hazırlanan iddianamede, 2009-2012 yılları arasında İstanbul'da kapatılan 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 17. Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan şüpheli eski hâkim ve savcıların, kumpas soruşturmaları kapsamında gerçekleştirdikleri yetki suiistimalleri detaylarıyla anlatıldı. Şüphelilerin; mağdurlar hakkında yeterli, somut ve inandırıcı delil bulunmamasına rağmen sistematik bir biçimde gözaltı, tutuklama, tutukluluğun devamı ve tahliye taleplerinin reddi yönünde kararlar verdikleri vurgulandı.



50 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Eski yargı mensuplarının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 109/1, 109/3.d ve 53/1 maddeleri uyarınca "Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan, her bir mağdura yönelik eylemleri sebebiyle ayrı ayrı 10 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. cezalandırılmaları istendi.



MAĞDURLAR AKLANDI, HAKSIZ TUTUKLAMA FATURASI KUMPASÇILARA KESİLDİ



İddianamede yer alan bilgilere göre kumpas mağdurları Özgür Cafer Kalafat, Gülseren Poyraz, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl ve Onur Sarıefe, kendilerine yöneltilen "Devrimci Karargâh terör örgütü üyeliği" suçlamalarından yargılandıkları mahkemelerde tek tek beraat etti.

Beraat kararlarının Yargıtay ilgili ceza dairelerince onanarak kesinleşmesinin ardından mağdurlar yasal haklarını kullanarak Hazine aleyhine tazminat davaları açtı: Özgür Cafer Kalafat'ın İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Gülseren Poyraz'ın İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Muhammet Çetin'in İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Süleyman Gürkan Anıl'ın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, Onur Sarıefe'nin Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açtığı dava, mağdurlar lehine karara bağlandı. Mahkemelerin Hazineyi tazminat ödemeye mahkûm etmesiyle birlikte, verdikleri haksız kararlarla devleti mali zarara uğratan eski hâkim ve savcılara ceza davası açılmasının önü açıldı.



HSK İZNİYLE SANIK SANDALYESİNE OTURACAK 22 İSİM



Soruşturma sürecinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesinin 08/10/2024 tarihli kararıyla kovuşturma izni verildi.



İddianamede sanık sıfatıyla yer alan 22 ismin tamamının, HSK Genel Kurulu tarafından FETÖ/PDY terör örgütü iltisakları nedeniyle meslekten çıkarılan eski yargı mensupları olduğu belirtildi.



FETÖ'NÜN KUMPASLARINA İMZA ATMIŞLARDI



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık sıfatıyla yer alan isimler, geçmişte Türk yargı tarihine kara bir leke olarak geçen hemen her kumpas davasında kilit roller üstlenmişti. 3 Temmuz 2011'deki "Futbolda Şike" kumpas soruşturmasının ana savcısı olan Mehmet Berk, kumpas operasyonunda başrol oynamıştı. Kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken ve üye hâkimi Ali Efendi Peksak ise Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının hedef alındığı Balyoz kumpasında sanık savunmalarını kısıtlayarak yüzlerce yıllık haksız mahkûmiyet kararlarına imza atmıştı.



KARABABA VE KAMİKAZE HAKİM



Kamuoyunda "Kamikaze Hâkim" olarak tanınan Metin Özçelik, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Paralel Yapı soruşturmasındaki tutukluları yasa dışı şekilde tahliye etmeye çalışarak yargı krizine yol açmıştı. Kapatılan 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Mehmet Karababa ise Poyrazköy, Amirallere Suikast ve ÇEV/ÇYDD kumpas davalarında sanıkların tahliye taleplerini sistematik olarak reddederek haksız tutuklulukların sürmesini sağlamıştı.

ERGENEKON…BALYOZ…DİNK



Eski mahkeme başkanlarından Rüstem Eryılmaz Hrant Dink cinayeti davasında örgüt izini karartan kararlara imza atarken; Murat Üründü, Mehmet Erdoğan, Davut Bedir ve Mustafa Boz gibi isimler ise Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerindeki görevleri sırasında Ergenekon, Balyoz, Şike süreçlerinde arama, el koyma ve tutuklama kararlarına onay veren operasyonel hâkimler olarak öne çıkmıştı.

TAKVİM İSİM İSİM AÇIKLIYOR... İŞTE 22 KUMPASÇI

Hakkında hapis cezası istemiyle dava açılan 22 eski hâkim ve savcı Abdullah Öztürk, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir, Gökmen Demircan, İbrahim Balık, İdris Asan, İsmail Tandoğan, Kadir Altınışık, Mehmet Berk, Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Menekşe Uyar, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ömer Diken, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş ve Yakup Hakan Günay'dan oluşuyor. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, yargı yetkisini örgütsel amaçlarla kullanarak masum insanları özgürlüklerinden mahrum bırakan ve devleti mali zarara uğratan sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.