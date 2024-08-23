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Kartal’da Gedson patlaması

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Lugano karşısında attığı gollerle yeni sezona ‘Merhaba’ dedi. Kartal’ın orta sahasındaki beyni takımına da hayat vermeyi başardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Kartal’da Gedson patlaması

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ADI transferde birçok takımla anılmasına rağmen Kartal'da kalan Gedson Fernandes, şu ana kadar oynanan 3 karşılaşmada sadece 1 asist yapabilmişti. Stockhorn Arena'da oynanan maçta 2 gol kaydeden Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcusu, yıllar sonra bir ilki de başardı. Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Lugano'ya atan merkez orta saha, Kasım 2018'den sonra Avrupa'da yaşamadığı gol orucunu dün bozdu.

İSVİÇRE'DE GOL DÜELLOSU
Beşiktaş Lugano önünde hücumda etkili görünmesine rağmen savunmadaki hataların önüne bir türlü geçemedi. Karşılıklı gollerin atıldığı maçın rövanşı 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN MARTİAL İDDİASI
İngiliz basınından Beşiktaş için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteleri Siyah-Beyazlı kulübün Manchester United ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Martial'ı kadrosuna katmak istediğini okurlarına duyurdu.

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