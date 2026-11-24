"BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAYACAK"

Mahkemedeki ifadesinde olay günü annesi ve babasının yaşadığı eve gitmek istediğini belirten F.K., kalp hastası olan babasını sabah akşam ziyaret ederek kontrol ettiğini söyledi. Ailesinin yanına gidemediği ve işe geç kaldığı için sinirlendiğini ifade eden şüpheli, savunmasında şu sözleri kullandı:

"Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Kendisine zarar verme amacım yoktu. Görüntüleri izlediğimde davranışlarının yanlış olduğunu fark ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim. Müşteki ile aramızda anlaştık. Müşteki benim hakkımda şikayetçi olmadı. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Ben böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım."

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