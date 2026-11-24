Cami önünde sürücüyü tehdit edip darbetmişti! Tutuklanan şüpheli kendini böyle savundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camii önünde park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü darbeden ve tehdit eden F.K., tutuklandı. Mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söyleyen şüpheli, “Görüntüleri izlediğimde yaptıklarımın doğru olmadığını anladım” diyerek müştekiden özür dilediğini belirtti.
Olay, 21 Kasım'da İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camii önünde meydana geldi. Sabah namazı için camiye gelen bir kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K. ise aracın bulunduğu yer nedeniyle beklemek zorunda kaldı.
SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINA SARILIP TEHDİT ETTİ
Bir süre sonra gelen sürücüye tepki gösteren F.K., boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Sürücünün özür dilemesine rağmen saldırgan tavrını sürdüren şüpheli, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" dedi. Ardından dubaları yere fırlatan F.K., cami imamına da küfretti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında F.K., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Hakaret ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamalarından tutuklandı.
"BİR DAHA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAYACAK"
Mahkemedeki ifadesinde olay günü annesi ve babasının yaşadığı eve gitmek istediğini belirten F.K., kalp hastası olan babasını sabah akşam ziyaret ederek kontrol ettiğini söyledi. Ailesinin yanına gidemediği ve işe geç kaldığı için sinirlendiğini ifade eden şüpheli, savunmasında şu sözleri kullandı:
"Ailemin yanına gidemediğim ve işe geç kaldığım için sinirliydim. Normalde hiç yapmayacağım şekilde sinirli davrandım. Kendisine zarar verme amacım yoktu. Görüntüleri izlediğimde davranışlarının yanlış olduğunu fark ettim. Yaşananlardan dolayı çok pişman oldum ve müştekiden özür diledim. Müşteki ile aramızda anlaştık. Müşteki benim hakkımda şikayetçi olmadı. Bir daha böyle bir olay kesinlikle yaşanmayacaktır. Ben böyle bir olay içerisinde bulunduğum ve yanlış anlaşıldığım için çok pişmanım."