FIFA'dan Gençlerbirliği ve Pendikspor'a transfer yasağı!
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig temsilcisi Orta Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi. Başkent ekibine 3 dönem transfer yasağı uygulanırken Pendikspor'un cezası ise kaldırılıncaya kadar devam edecek.
FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasağı listesine Türkiye'den iki kulüp daha eklendi. Gençlerbirliği ve Orta Yapı Pendikspor'a yeni futbolcu tescil etmelerini engelleyen yaptırım uygulanırken iki kulübün ceza sürelerinin farklı olduğu görüldü.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE 3 DÖNEM CEZA
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne 3 transfer dönemini kapsayan transfer yasağı getirildi. Kırmızı-siyahlılar, cezanın yürürlükte olduğu süre boyunca kadrosuna katmak istediği yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
PENDİKSPOR'A SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orta Yapı Pendikspor'a uygulanan yaptırımda ise herhangi bir süre belirtilmedi. İstanbul temsilcisi, FIFA tarafından transfer yasağı kaldırılana kadar yeni oyuncu kaydı yapamayacak.
FIFA'nın resmi internet sitesindeki bilgilendirme tablosunda iki kulübün ceza sürelerine yer verilirken yaptırımların gerekçesine ilişkin kaynak metinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.