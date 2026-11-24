Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne 3 transfer dönemini kapsayan transfer yasağı getirildi. Kırmızı-siyahlılar, cezanın yürürlükte olduğu süre boyunca kadrosuna katmak istediği yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

FIFA 'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasağı listesine Türkiye'den iki kulüp daha eklendi. Gençlerbirliği ve Orta Yapı Pendikspor 'a yeni futbolcu tescil etmelerini engelleyen yaptırım uygulanırken iki kulübün ceza sürelerinin farklı olduğu görüldü.



PENDİKSPOR'A SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orta Yapı Pendikspor'a uygulanan yaptırımda ise herhangi bir süre belirtilmedi. İstanbul temsilcisi, FIFA tarafından transfer yasağı kaldırılana kadar yeni oyuncu kaydı yapamayacak.

FIFA'nın resmi internet sitesindeki bilgilendirme tablosunda iki kulübün ceza sürelerine yer verilirken yaptırımların gerekçesine ilişkin kaynak metinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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