İlkay Gündoğan heyecanı! Barcelona ile ayrılık noktasına geldi: Galatasaray hemen harekete geçti

Limit problemi nedeniyle transferde frene basan Galatasaray'ın gündemini İlkay Gündoğan hareketlendirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın çok uzun süredir hayalini kurduğu yıldız futbolcunun Barcelona ile yol ayrımına gelmesi camiaya büyük bir heyecan getirdi.

CİMBOM PUSUYA YATTI!

Katalan kulübünün yeni transferi Dani Olmo'ya lisans çıkarabilmek için İlkay Gündoğan ile yollarını ayırma kararı alması İspanya'da da manşetleri süsledi. Sport gazetesine göre gelişmeleri çok yakından takip eden Galatasaray, tecrübeli yıldızın transferi için harekete geçti. Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İlkay'ın Barcelona'dan bedelsiz olarak çıkıp bonservisini almasını bekliyor.

1 HAFTA İÇİNDE AYRILACAK

Cadena Ser radyosu da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü ve 33 yaşındaki futbolcunun bedelsiz ayrılık için bastırdığını belirtti. Son oynanan Valencia maçının kadrosuna alınmayan İlkay'ın en geç 1 hafta içinde resmi olarak Barcelona ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.

ÇOK BÜYÜK SAVAŞ ÇIKABİLİR

Bir başka iddiaya göre ise Fenerbahçe de İlkay Gündoğan'a ilgi duyuyor. Orta alana takviye yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Türk yıldız için harekete geçebileceği öne sürülüyor. Bu durumda son yılların en büyük transfer savaşlarından birisi yaşanacak.

İLKAY MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

İlkay Gündoğan Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Türk asıllı oyuncu, "Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum. Ancak bedenimde ve zihnimde bir yorgunluk hissetmeye başladım. Milli Takıma bundan sonra bir taraftar olarak destek vermeye devam edeceğim. Umarım yükselişimiz sürer" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK YALANLAMADI

Dursun Özbek, İlkay haberleriyle ilgili olarak,"İlkay çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım"dedi.