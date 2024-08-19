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İlkay Gündoğan savaşı kapıda: Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelebilir

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Barcelona’da kadro dışı kalan İlkay Gündoğan’ın durumunu yakından takip ettiği ve Katalan kulübünden ayrılması halinde teklif yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
İlkay Gündoğan savaşı kapıda: Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelebilir

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Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya gelebilir. İki kulüp, Barcelona'da kadro dışı bırakılan Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan'ın durumunu yakından takip ediyor. 33 yaşındaki oyuncunun İspanya'dan ayrılması halinde limit problemi yaşayan iki takımın da İlkay'a teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun adı kısa süre önce de iki takımla anılmış ancak tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada bu sezon Türkiye'ye gelmeyeceğini dile getirmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası İlkay'ın Süper Lig'i tercih edip etmeyeceği merak konusu.

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