Fenerbahçe’de Fred’in yerine giren İsmail Yüksek performansıyla adeta göz doldurdu

Geçen sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transferde hayallerini süsleyen İsmail Yüksek, yeni sezona da kaldığı yerden devam etti. Dün oynanan Lugano maçına yedekler arasında başlayan Sarı-Lacivertli futbolcu, Fred'in yaşadığı sakatlığın ardından sahaya sürüldü. Görev aldığı dakikadan itibaren aktif bir görüntü çizen ve iki yönlü performansıyla dikkatleri çeken İsmail Yüksek, yüksek enerjisiyle de takımı yukarı çekti. İlk yarıda özellikle orta sahada topu rakibe bırakan Fenerbahçe, Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ın oluşturduğu sinerjiyle oyunu tutmayı bildi. Fred'i aratmayan Yüksek, hem teknik heyetin yüzünü güldürdü hem de taraftarlarından alkış aldı.

Altay tribünden izledi

Fenerbahçe'nİn Lugano ile karşılaştığı maçta tribünlerde süpriz bir isim de yer aldı. Manchester United forması giyen milli kaleci Altay bayındır eski takımının mücadelesini tribünden takip edenler arasındaydı.