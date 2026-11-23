İstanbul metrobüs durakları: 44 durak sırası, hatlar, aktarmalar ve ücretler
Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) ile Söğütlüçeşme arasında 52 kilometrelik hatta 24 saat hizmet veren İstanbul metrobüsünün 44 durağı, 8 farklı hat kodu ve tek yön sefer süreleri tek listede yer alıyor. Marmaray, metro, tramvay ve havalimanı aktarma noktalarının yanı sıra 20 Temmuz 2026 tarihli İstanbulkart ücret tablosu, gece tarifesi ve mesafe iadesi kuralları da yolculuğunu planlayanlar için özetleniyor.
İstanbul'da metrobüs, Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) ile Kadıköy'deki Söğütlüçeşme arasında 44 istasyona uğruyor. Bazı araçlar Avcılar, Cevizlibağ veya Zincirlikuyu'da dönüyor. Özellikle karşı yakaya geçecekseniz binmeden önce ön tabeladaki son durağa bakın.
BEYLİKDÜZÜ'NDEN SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE 44 DURAK
Numaralar Beylikdüzü'nden başlıyor. Ters yönde büyük numaradan küçüğe doğru ilerleyin. Örneğin Edirnekapı (29) ile Zincirlikuyu (37) arasında, biniş durağından sonra 8 durak geçersiniz. Durak adları, İETT'nin Söğütlüçeşme yönündeki peron ekranlarına bağlanır. İlçe bilgisi de bu yöne aittir.
Zincirlikuyu, Avrupa Yakası'nın son durağı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden itibaren kalan yedi durak Anadolu Yakası'nda. Durakların konumunu görmek veya haritayı telefona kaydetmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
HANGİ METROBÜSE BİNMELİ?
Ön tabeladaki ad, aracın son durağıdır. Avcılar'dan Altunizade'ye tek araçla gitmek için Söğütlüçeşme yazan araca binin. Beylikdüzü'nden yalnızca Mecidiyeköy'e gidecekseniz Zincirlikuyu yazan araç da durağınızdan geçer.
Tablodaki süreler ana güzergâhın tek yön sefer süresidir; durak sayısına kalkış ve varış dahildir. İETT bazı kalkışlarda farklı güzergâh uygulayabilir.
GECE SEFERLERİ VE DURAKTA BEKLEME SÜRESİ
Metrobüs 24 saat çalışır. Gece binecekseniz kalkış yönünü ve yolculuk gününü seçin. Hafta içi, cumartesi ve pazar saatleri ayrı sütunlarda yer alır. Örneğin 34Z'nin Zincirlikuyu–Söğütlüçeşme yolculuğu 27 dakika sürer. Aracın kendi durağınıza ne zaman geleceğini görmek için durak ekranını açın.
MARMARAY, METRO VE TRAMVAYA NEREDE GEÇİLİR?
Mecidiyeköy'den M7 ile Mahmutbey yönüne gidecekseniz onarım süresince metrobüs bağlantısı çıkışından ücretsiz ring otobüsüyle Nurtepe'ye geçebilirsiniz. Metro İstanbul'un sefer duyurusu
METROBÜS ÜCRETİ KAÇ TL?
20 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren İETT tarifesinde tam kartla bir durak 33,08 TL, 34 durak ve üzeri 68,59 TL. Kendi yolculuğunuz için soldan durak sayısını, üstten kart türünü bulun.
Sosyal kart sütunu öğretmen ve 60 yaş kartları içindir. Abonmanla 1–3 durakta bir, 4 durak ve üzerinde iki limit kullanılır. Sınırlı kullanımlı elektronik bilette tüm mesafeler iki geçiştir.
Mesafe iadesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızı inerken çıkıştaki iade cihazına okutun. 01.00–06.00 arasında en uzun mesafe tarifesi geçerlidir. Bu saatlerde kısa yolculuk için de ücret iadesi yapılmaz.
ALFABETİK METROBÜS DURAK DİZİNİ
Durağınızın adını seçin. Bağlantı sizi durak sırasına ve varsa aktarma bilgisine götürür.