M4 için Uzunçayır → Ünalan, M5 için Altunizade

M4 için Uzunçayır → Ünalan, M5 için Altunizade

M3 için İncirli, M9 için Yenibosna

M3 için İncirli, M9 için Yenibosna

Mecidiyeköy → Şişli-Mecidiyeköy ya da Zincirlikuyu → Gayrettepe

Mecidiyeköy → Şişli-Mecidiyeköy ya da Zincirlikuyu → Gayrettepe

MARMARAY, METRO VE TRAMVAYA NEREDE GEÇİLİR?

Metrobüs 24 saat çalışır. Gece binecekseniz kalkış yönünü ve yolculuk gününü seçin. Hafta içi, cumartesi ve pazar saatleri ayrı sütunlarda yer alır. Örneğin 34Z'nin Zincirlikuyu–Söğütlüçeşme yolculuğu 27 dakika sürer. Aracın kendi durağınıza ne zaman geleceğini görmek için durak ekranını açın.

Topkapı ya da Edirnekapı → Şehitlik tramvay istasyonu

Topkapı ya da Edirnekapı → Şehitlik tramvay istasyonu

METROBÜS ÜCRETİ KAÇ TL?

20 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren İETT tarifesinde tam kartla bir durak 33,08 TL, 34 durak ve üzeri 68,59 TL. Kendi yolculuğunuz için soldan durak sayısını, üstten kart türünü bulun.

İSTANBULKART TARİFESİ İstanbulkart ücretleri Tam, öğrenci, 30 yaş üstü öğrenci ve sosyal kart tutarları 20 TEMMUZ 2026 Durak Tam Öğrenci 30 yaş üstü öğrenci Sosyal 1 33,08 14,58 29,77 20,47 2 39,57 15,87 35,61 24,46 3 46,20 18,48 41,58 28,35

İSTANBULKART TARİFESİ İstanbulkart ücretleri Tam, öğrenci, 30 yaş üstü öğrenci ve sosyal kart tutarları ÜCRET TABLOSU · DEVAM Durak Tam Öğrenci 30 yaş üstü öğrenci Sosyal 4–9 52,81 21,09 47,53 33,08 10–15 58,00 22,55 52,20 33,54 16–21 60,69 22,55 54,62 35,66

İSTANBULKART TARİFESİ İstanbulkart ücretleri Tam, öğrenci, 30 yaş üstü öğrenci ve sosyal kart tutarları ÜCRET TABLOSU · DEVAM Durak Tam Öğrenci 30 yaş üstü öğrenci Sosyal 22–27 62,67 22,55 56,40 35,66 28–33 64,03 22,55 57,63 37,61 34+ 68,59 22,55 61,73 37,61

Sosyal kart sütunu öğretmen ve 60 yaş kartları içindir. Abonmanla 1–3 durakta bir, 4 durak ve üzerinde iki limit kullanılır. Sınırlı kullanımlı elektronik bilette tüm mesafeler iki geçiştir.

Mesafe iadesi için kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızı inerken çıkıştaki iade cihazına okutun. 01.00–06.00 arasında en uzun mesafe tarifesi geçerlidir. Bu saatlerde kısa yolculuk için de ücret iadesi yapılmaz.