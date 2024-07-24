Dzeko’dan müthiş başlangıç

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Tecrübeli oyuncu, Lugano karşısında hem pozisyon hazırladı hem de goller attı. Sarı-Lacivertliler'de sezonun ilk golleri de onun ayağından geldi. İlk yarıda penaltı golü atan tecrübeli golcü, ikinci yarının başında da klas bir vuruşla ağları havalandırdı. Attığı 3. golle ise şapka çıkarttı. Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, attığı gollerle yeni transfer Youssef En Nesyri'ye 'Ben buradayım!" mesajı verdi.

PORTEKİZLİ HAKEM ÇILDIRTTI

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maçı yöneten Portekizli hakem 90 dakika boyunca verdiği kararlarla tepki çekti. Karşılaşmanın hakemi Tiago Martins, ilk yarıda Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'e itirazdan sarı kart gösterdi. Bu kartlar çok tartışıldı.

CENK TOSUN SON 10 DAKİKA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, Lugano karşısında son dakikalarda forma şansı buldu. 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olan tecrübeli golcü bir hayli istekliydi. Cenk Tosun, "İlk resmi maçımızı kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

İSVİÇRE'DE BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe taraftarı, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda oynanan maçta takımlarına büyük destek verdi. Sarı-Lacivertliler, 90 dakika boyunca tezahüratlarda bulundu.