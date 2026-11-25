Hacı Ali Oruç, Oğullarımızla gururlanıyoruz dedi.

OĞULLARIMLA GURUR DUYUYORUM

Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda ikiz polis memuru oğulları Ahmet ve Mehmet Oruç'u şehit veren baba Hacı Ali Oruç da yaşadıklarını dile getirdi.

Henüz stajyer olan ve görevleri resmen başlamayan oğullarının, amirlerinin "Gelmeyin" uyarısına rağmen 15 Temmuz gecesi mücadeleye katıldığını belirten Oruç, ikizlerin "Biz de bu personelin içindeyiz, elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz" diyerek görev yerlerine gittiklerini söyledi. Oğullarının helikopterleri hangardan çıkarırken atılan ilk bombayla şehit düştüğünü anlatan baba Oruç, sabah saatlerinde önce Ahmet'in, ardından Mehmet'in şehadetini öğrendiğini belirtti.

İki evladını aynı gece kaybeden baba, yaşadığı acıya rağmen gururunu şöyle ifade etti: "İki evlat vermek kolay değil; acısı da büyük, makamı da büyük. Cenab-ı Allah bizi bu makama layık gördüyse ne mutlu bize. Her babaya, her anneye nasip olmaz. Oğullarımızla gururlanıyoruz."