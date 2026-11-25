Bizde Ömerler bitmez! 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Antalya'da duygularını paylaştı
15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin bağımsızlığı ve millî irade için hainlere karşı canlarını feda eden kahramanlar unutulmadı. 15 Temmuz Derneği, Antalya’da şehit ailelerini bir araya getirdi. O buluşmada Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası ve kardeşinin yanı sıra diğer şehit aileleri de dinmeyen acılarını, gururlarını ve duygularını paylaştı.
15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin bağımsızlığı ve millî irade için hainlere karşı canlarını feda eden kahramanlar unutulmadı. 15 Temmuz Derneği, Antalya'da şehit ailelerini bir araya getirdi. O buluşmada Şehit Astsubay Halisdemir'in babası ve kardeşi duygularını paylaştı.
Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre,15 Temmuz gecesi darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesi, buluşmada büyük bir gururu paylaştı.Şehidin kızı Teğmen Elif Nur Halisdemir, babasının izinden giderek Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde bordo bereli oldu.
Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, torununun asker olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken vatan sevgisini şu sözlerle anlattı: "Üç tane oğlum kaldı. Torunlarım, Ömerlerim var, onları da yetiştiriyorum. Onları da vatana hibe ederim."
Şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ise ağabeyinin mirasının yeni nesiller tarafından yaşatıldığını belirterek, "Ağabeyimin naaşı baba ocağına geldiğinde bordo beresini kızı aldı, giydi. Şu anda da babasının izinden devam ediyor. Bugün Ömer olur, yarın Fatih olur, yarın Ali olur. Bizde Ömerler hiç bitmez. Söz konusu vatan ve milletse 30 kurşun olsa ne yazar, 30 bin kurşun olsa ne yazar? Biz unutmadık, unutturmayacağız" dedi.
OĞULLARIMLA GURUR DUYUYORUM
Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına düzenlenen hain saldırıda ikiz polis memuru oğulları Ahmet ve Mehmet Oruç'u şehit veren baba Hacı Ali Oruç da yaşadıklarını dile getirdi.
Henüz stajyer olan ve görevleri resmen başlamayan oğullarının, amirlerinin "Gelmeyin" uyarısına rağmen 15 Temmuz gecesi mücadeleye katıldığını belirten Oruç, ikizlerin "Biz de bu personelin içindeyiz, elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz" diyerek görev yerlerine gittiklerini söyledi. Oğullarının helikopterleri hangardan çıkarırken atılan ilk bombayla şehit düştüğünü anlatan baba Oruç, sabah saatlerinde önce Ahmet'in, ardından Mehmet'in şehadetini öğrendiğini belirtti.
İki evladını aynı gece kaybeden baba, yaşadığı acıya rağmen gururunu şöyle ifade etti: "İki evlat vermek kolay değil; acısı da büyük, makamı da büyük. Cenab-ı Allah bizi bu makama layık gördüyse ne mutlu bize. Her babaya, her anneye nasip olmaz. Oğullarımızla gururlanıyoruz."
TÜRKİYE İÇİN TANKLARIN ÖNÜNE ÇIKTI
15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele edenler arasında Türkiye'ye gönül veren yabancılar da vardı. İstanbul'da çalışan Fas uyruklu Cevad Merrun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını televizyondan duyduktan sonra arkadaşlarının "Sen misafirimizsin, dışarı çıkma" uyarılarına rağmen tankların karşısına dikilerek şehit düştü.
Ağabeyinin şehadet haberini sabah saatlerinde aldıklarını kaydeden Selahaddin Merrun, "İlk aldığımız haberle yıkıldık ama şehit olduğunu öğrenince büyük bir gurur duyduk. Ağabeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi çok seviyordu. Aradan yıllar geçse de onu hiç aklımdan çıkaramıyorum. Ağabeyimle çok gurur duyuyorum" dedi.
EVLATLARINIZ DEMOKRASİ İÇİN BEDEL ÖDEDİ
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit yakınlarıyla bir araya gelerek ailelerle sohbet etti.
Turan, "Darbeciler ile demokrasi ve milletin yanında duranlar arasında net bir tercih bulunuyor. Evlatlarınız bu ülkede millî irade devam etsin diye, sistem, demokrasi çalışsın diye bedel ödedi. Demokrasi içerisinde, millî iradenin hâkimiyetinde yolumuza devam edeceğiz. Ne olursa olsun umutsuz olmayacağız. Ne olursa olsun sorunlarımızı aşacağımıza, 86 milyonun kardeşliğiyle beraber aşacağımıza inanarak yola devam edeceğiz" dedi.
61 ÜLKEDE 15 TEMMUZ DİRENİŞİ ANLATILIYOR
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte bugüne kadar 61 ülkeyi ziyaret ederek 15 Temmuz'u anlattık. Şehit ve gazi çocuklarına yönelik eğitim ve istihdam desteklerini de sürdürüyoruz. Şehit ailelerinin çoğu zaman maddi bir talepten ziyade hatırlanmaya ihtiyacı var. Bir şehit babasını başka bir şehit babası can kulağıyla dinler. Bir şehit annesi başka bir şehit annesini yüzündeki tebessümden, ses tonundan anlar. Aralarında çok güçlü bir kardeşlik ruhu oluştu" diye konuştu.
EŞİMİ, BACAĞIMI KAYBETTİM AMA VATANIMIZI VERMEDİK
Şehit Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi ve 15 Temmuz gecesinde yaralanarak bir bacağını kaybeden Vahide Şefkatlioğlu da darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarıyla sokağa çıktıklarını anlattı.
Tankın üzerinden geçmesi sonucu gazi olduğunu belirten Şefkatlioğlu, "15 Temmuz'da kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Evet, belki bir bacak kaybettim, eşimi kaybettim, şehitlerimiz oldu ama biz vatanımızı vermedik. Kanımızın son damlasına kadar da vermeyeceğiz" dedi.