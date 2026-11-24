Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Uraloğlu, HGS aboneliği olan bir aracın, otoyola girdikten sonra HGS etiketinin okunduğunu, eğer etiket okunmuyorsa, plakanın okunarak HGS etiketiyle eşleştirildiğini anlattı.

HGS geçişlerinde yasal takibin durdurulduğu açıklandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İHLALLİ GEÇİŞTE 15 GÜN CEZA YOK

Uraloğlu, hesapta yeterli bakiye varsa geçiş ücretinin otomatik tamamlandığını belirterek "Eğer ihlalli geçiş varsa 15 güne kadar her türlü ödeme cezasız olarak yapılabilmektedir. 15 güne kadar eğer bir ödeme yapılmamışsa 45 güne kadar bir kat cezayla ödeme yapılmaktadır. Yine 45 günden sonra ödeme yapılmamışsa bu sefer yasal takip süreci başlatılmaktadır." diye konuştu.

İhlalli geçişlere ilişkin uyarıların yapılmasına rağmen sıkıntı olduğunun görüldüğünü bildiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz e-Devlet üzerinden artık firmaların inisiyatifine bırakmaksızın, hangi günlerde, hangi yöntemlerle uyarı yapacağımızın kararını aldık. E-devlet platformu üzerinden TÜRKSAT'ımıza bunu yaptırıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden 2025 yılında 584 milyon, özel otoyollardan 516 milyon geçiş yapılmış. Kara yollarında cezasız esasında ödeme yüzde 88 iken özel otoyollarda yüzde 97. Burada cezai yaptırımlar biraz ağır olduğu için ödeme istekliliği birazcık daha fazla. Yaklaşık 2,2 milyon geçiş de takibe alınmış özel otoyollarda çünkü kara yollarında herhangi bir icrai işlem başlatmıyoruz. Kara yollarından geçilen ücretler, kamu alacağı olduğu için orada zaten araç muayenede, noter satışında bir şekilde tahsil ediliyor ve yasal takip yapmıyoruz. Özel otoyollar, kamu alacağı olmadığı için orada yasal takip kanuna göre yapılıyor."

Uraloğlu, hesapta yeterli bakiye varsa geçiş ücretinin otomatik tamamlandığını belirtti.

"KREDİ KARTINA BAĞLANAN HİÇBİR HGS GEÇİŞİNDE SIKINTI YOK"

Uraloğlu, HGS sürecinin 2010'da başladığını, 2018'de 10 kat olan cezanın 4 kata düşürüldüğünü, 2022'de de ceza süreçlerinin 15 günden 45 güne uzatıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Kredi kartına bağlanan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Sadece PTT'nin HGS hesaplarında yetersiz bakiyeler maalesef sıkıntı. e-Devlet üzerinden yapılan bildirimler, yine çok dikkatli takip edilmiyor. Yaklaşık 1,5 ay önce KVKK'nin 'hiç kimse hiç kimsenin plakasını sorgulayamaz' kararı var. Bunun üzerine bizim diğer sistemler üzerinden yapılan sorgulamalarda biraz aksamalar oldu. Bunu da görüştük, gideriyoruz. HGS etiketinin kullanılmıyor olması, araç sahiplerinin ve kullanıcılarının farklı olması karşılaştığımız problemlerdir. Yasal takibi durdurduk. Sorularınızda, 'yasal takibi durdurdunuz ancak ödenmişler ne olacak?' dediniz. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri biz geri iade ettireceğiz. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinden bahsediyorum. Burada biz, 2025 yılı için 25 bin tane dosyayı da tek tek incelediğimizi özellikle dikkatinize sunmak isterim. Yani bu noktada da bir şey kaçırmamaya gayret ediyoruz."

Uraloğlu, bu konuda yaptıkları çalışmayı TBMM'ye sunacaklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bunları da kamu alacağı olarak adlandıralım, buna bir yasal düzenleme gerekiyor ve icra takiplerini kaldıralım. Bu bir alternatiftir ve yine ceza oranlarını düşürelim, bu da bir alternatiftir, ödeme günlerini artıralım, bu da bir alternatiftir. İletişim noktasında iletişim kanallarını etkili kullanalım. Otoyollardaki elektronik levhalarımızı vatandaşa anlık olarak orada plaka tanıma sistemiyle uyaralım. Kredi kartı aboneliğini teşvik edelim. SMS bildirimlerini, elektronik postayı hepsini düzenli yapalım. Otomatik bildirimleri, e-Devlet üzerinden yapalım ve bütün vatandaşlarımızın şikayetlerini biz ve sadece biz değil bütün ilgili görevli şirketler üzerinden tek tek takip edelim, şeklinde yakın zamanda yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemelerini yaparak hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız."

Abdulkadir Uralolu

HGS