Hande Soral ve İsmail Demirci’nin tesadüflerle örülü hikayesi: Rötarlı uçuşla gelen mutluluk

İsmail Demirci ise neden gittiğini, "Ben oraya arkadaşlarımla beraber gitmiştim, beraber döneceğiz diye sözleşmiştik. Onları satamazdım, zaten Hande'yle konuşuruz diye düşündüm"sözleriyle açıkladı.

Ancak kader devreye girdi; Soral, "Fakat hayat ona 'Dönemezsin' dedi, uçak altı saat rötar yaptı. Havalimanından gece geri geldi. O günden beri de hiç ayrılmadık, sevgili olup hayatımıza devam ettik" diyerek o günden beri kopmadıklarını vurguladı.

İKİNCİ GÜN GELEN O CÜMLE: "SEN BENİM ÇOCUĞUMUN BABASISIN" İlişkinin henüz çok başında Hande Soral'ın hissettiği güçlü bağ, bugün sahip oldukları mutlu ailenin temelini atmış. Bir insanın karşısındakinin evlenilecek kişi olduğunu nasıl anlayacağı sorusuna Soral, "Ben İsmail Çeşme'ye geri döndüğünde anlamış ve söylemiştim"cevabını verirken; İsmail Demirci o çarpıcı gerçeği açıkladı: "Sevgili olduğumuzun ikinci günü 'Sen benim çocuğumun babasısın' dedi ve şu an öyle!"

Birbirlerine olan tutkularını anlatan ikiliden Hande Soral,"Beni yeteneği inanılmaz etkilemişti. Tanıdıkça, ne kadar doğal, gerçek ve hayata benim gibi bakıyor diye düşündüm. Ne kadar aynıyız ama aslında bir o kadar da farklıyız kısmı beni heyecanlandırdı. Hâlâ da bambaşka iki insanız ama bu başkalık beni heyecanlandırıyor. Bir olmak beni hâlâ çok heyecanlandırıyor"dedi.