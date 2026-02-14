Hande Soral ve İsmail Demirci’nin tesadüflerle örülü hikayesi: Rötarlı uçuşla gelen mutluluk
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Hande Soral ve İsmail Demirci, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tanışma hikayelerinden evlilik teklifindeki "yüzük" krizine kadar bilinmeyenleri anlattı.
Oyuncu çift Hande Soral ve İsmail Demirci, verdikleri bir röportajda birlikteliklerinin üzerinden geçen uzun yıllara rağmen ilk günkü heyecanlarını nasıl koruduklarını paylaştı.
Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan ünlü çift, Bodrum'da bir plajda başlayan ve rötarlı bir uçak seferiyle kadere dönüşen aşk serüvenlerinin perde arkasını araladı. Soral'ın daha ilişkinin ikinci gününde koyduğu "baba" teşhisi ve Demirci'nin tuvalette hazırladığı sürpriz teklif, ikilinin arasındaki bağın ne kadar içten olduğunu bir kez daha gösterdi.
"GELECEKSEN GEL"
Çiftin tanışma hikayesi, Bodrum'un sıcak bir yaz akşamında ilginç bir kararsızlıkla başladı. Hande Soral o anları, "Birbirimizi ilk olarak Bodrum'da bir plajda gördük. Akşam da butik bir yerdeki konserde karşılaştık. Uzun süre yanıma gelmesini bekledim. Ben onun eski menajeriyle arkadaştım ve onunla konuşuyordum. Aslında o da beni görmüş. Akşam kulüpte konser sırasında uzun süre bakıştık. Yaz akşamı, güzel güzel giyinmişiz, yanıma gelmesini bekledim. Kardeşim ve arkadaşımla birlikteydim. Onlar da artık gitmek istiyorlardı. En sonunda elimle 'Hadi artık' işareti yaptım. Geleceksen gel yani. Bir tesadüf daha bekleyemeyecek durumdayız"sözleriyle anlattı.
İsmail Demirci ise plajdaki çekincesini ve o meşhur anı şu cümlelerle dile getirdi:"Mayoylayım, üstüm çıplak falan diye tanışmak istemedim"
Mekanda yaşananlar hakkında da konuşan oyuncu "Bu kadar güzel bir kızın bana bakacağını düşünmedim arada arkama dönüp başka biri mi var diye bakıyordum ama ağaç vardı. Biraz da astigmatım. Ben hareketi görünce koşarak gittim. O günden beri de o hareketi görünce koşuyorum (gülüyor). Ertesi gün benim Çeşme'ye gitmem gerekiyordu, telefonlarımızı aldık"ifadelerini kullandı.
RÖTARLI UÇAK AŞKI MÜHÜRLEDİ
Bodrum'daki ilk kıvılcımın ardından hikaye Çeşme'ye taşındı. İsmail Demirci süreci şöyle aktardı: "Bakışmada çok aktif olmasam da mesajı ben attım. Ama bir hafta sonra Handeler Çeşme'ye geldi ve benim bu sefer de oradaki son gecemdi."
Hande Soral ise "Evet, İsmailler plajdaydı, 'Ne tesadüf, biz de oraya geliyoruz' dedim, buluştuk" derken, Demirci espriyle ekledi: "Yani beni o mayoyla göreceği varmış"
Çeşme'deki son gece, aşkın rotasını belirleyen o büyük tesadüfe sahne oldu. Hande Soral,"Çeşme'de son gecemizde beraber yemek yedik, eğlendik, sabah uçağı vardı. Ve gitti. Gerçekten gitti, kalır diye düşünüyordum"diyerek sitemini dile getirdi.
İsmail Demirci ise neden gittiğini, "Ben oraya arkadaşlarımla beraber gitmiştim, beraber döneceğiz diye sözleşmiştik. Onları satamazdım, zaten Hande'yle konuşuruz diye düşündüm"sözleriyle açıkladı.
Ancak kader devreye girdi; Soral, "Fakat hayat ona 'Dönemezsin' dedi, uçak altı saat rötar yaptı. Havalimanından gece geri geldi. O günden beri de hiç ayrılmadık, sevgili olup hayatımıza devam ettik" diyerek o günden beri kopmadıklarını vurguladı.
İKİNCİ GÜN GELEN O CÜMLE: "SEN BENİM ÇOCUĞUMUN BABASISIN"
İlişkinin henüz çok başında Hande Soral'ın hissettiği güçlü bağ, bugün sahip oldukları mutlu ailenin temelini atmış. Bir insanın karşısındakinin evlenilecek kişi olduğunu nasıl anlayacağı sorusuna Soral, "Ben İsmail Çeşme'ye geri döndüğünde anlamış ve söylemiştim"cevabını verirken; İsmail Demirci o çarpıcı gerçeği açıkladı: "Sevgili olduğumuzun ikinci günü 'Sen benim çocuğumun babasısın' dedi ve şu an öyle!"
Birbirlerine olan tutkularını anlatan ikiliden Hande Soral,"Beni yeteneği inanılmaz etkilemişti. Tanıdıkça, ne kadar doğal, gerçek ve hayata benim gibi bakıyor diye düşündüm. Ne kadar aynıyız ama aslında bir o kadar da farklıyız kısmı beni heyecanlandırdı. Hâlâ da bambaşka iki insanız ama bu başkalık beni heyecanlandırıyor. Bir olmak beni hâlâ çok heyecanlandırıyor"dedi.
İsmail Demirci ise "Bir kere çok güzel. Sonra tabii konuşunca bambaşka özellikleri insanı vuruyor. İyi biri olduğunu, aile yapılarımızın benzediğini, benzer ama ayrı insanlar olduğumuzu görünce zaten iyice aşık oldum. Onunla puzzle'ın parçaları gibiyiz, onsuz eksik kalırım" ifadelerini kullandı.
BAKIN NASIL EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞ!
İsmail Demirci'nin evlilik teklifi sırasında yaşadığı stres ve Hande Soral'ın dikkatinden kaçma çabası ise hikayenin en eğlenceli kısmını oluşturdu. Demirci o anları şöyle anlattı:"Tanışma yıldönümümüzde bir yemek organize ettim, yüzük aldım. Ama Hande'nin bir huyu var, mesela telefonu, cüzdanı cebime koyduğum zaman orada kocaman görünmesinden rahatsız olur, 'Ver çantama koyayım' der. Ben de anlayacak diye yüzüğü cebime koyamadığım için belime, pantolonumla tenimin arasına bir yere sıkıştırdım. Yürüyerek gidebileceğimiz bir yerdi... Tabii kayıyor, düzeltmeye çalışıyorum. Sonra o kutuyla oturdum. Ama nasıl çıkaracağım? Dedim ki 'Tuvalete gidiyorum'. Tuvalette kutuyu çıkardım. Bir de yüzük büyük değildi ama kutu büyüktü. Sonra 'Benim karım olur musun' dedim"
Soral ise o günü,"Ağustos ayındaydık ve İsmail keten pantolon ve gömlek giymişti" diyerek hatırlattı.
