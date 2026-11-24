Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği maaş artışlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Emekliler için ilave iyileştirme adımı

EMEKLİYE İLAVE ARTIŞ İÇİN ÇALIŞMA

Mevcut yasal maaş artışlarının yanı sıra ilave iyileştirmeleri de kapsayan bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Işıkhan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için gerekli mali imkanların oluşturulduğunu belirtti.

Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız, refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

YASAL ZAMLA SINIRLI KALMAYAN ÇALIŞMA

Emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin kapsamına ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, "Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLER ARASINDAKİ GELİR FARKI GÖZETİLECEK

Yürütülen çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da dikkate alındığını belirten Işıkhan, adalet ve hakkaniyet esasına dayalı bir yaklaşım üzerinde durduklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimiz arasında gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz." şeklinde konuştu.