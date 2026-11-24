Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede etkili bir performans sergiledi. Milli futbolcu Arda Güler, yaptığı 2 asistle İspanyol ekibinin geri dönüşüne katkı sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Arda Güler PSV Eindhoven karşısındaki performansıyla fark yarattı. (Fotoğraf: AA)

ARDA GÜLER BİR ASİST DAHA YAPTI!

Real Madrid, 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bir kez daha sahneye çıkan Arda Güler, bu kez Kylian Mbappe'ye gol pasını verdi.

Fransız yıldız, milli futbolcunun asistini gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.

Böylece Arda Güler, yalnızca 4 dakika içerisinde yaptığı 2 asistle Real Madrid'in geri dönüşünde önemli pay sahibi oldu.

70. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

PSV Eindhoven karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Milli futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca yaptığı 2 asistle dikkat çekti.

MBAPPE İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Real Madrid, karşılaşmanın son bölümünde de hücumdaki üstünlüğünü sürdürdü.

84. dakikada Brahim Diaz'ın asistinde Kylian Mbappe bir kez daha ağları havalandırarak skoru 4-1'e getirdi. 85. dakikada Jude Bellingham'ın pasını gole çeviren Vinicius Junior ise karşılaşmanın sonucunu belirledi: 5-1.