Arda'dan 2 asistlik şov Real Madrid PSV'yi gole boğdu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Real Madrid, sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etti. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede 5 gol bulan İspanyol devinde milli futbolcu Arda Güler performansıyla öne çıktı. Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde asist yapan 21 yaşındaki yıldız, galibiyette önemli rol oynadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci devrede etkili bir performans sergiledi. Milli futbolcu Arda Güler, yaptığı 2 asistle İspanyol ekibinin geri dönüşüne katkı sağladı.
ARDA GÜLER'DEN GERİ DÖNÜŞÜ BAŞLATAN ASİST!
Karşılaşmanın ilk yarısında PSV Eindhoven, 32. dakikada Ivan Perisic'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk 45 dakika Hollanda temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda hücumdaki etkinliğini artıran Real Madrid, 60. dakikada beraberliği yakaladı.
Milli futbolcu Arda Güler'in asistinde Federico Valverde topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Aynı dakikada Kylian Mbappe'nin asistinde Jude Bellingham'ın kaydettiği golle Real Madrid 2-1 öne geçti.
ARDA GÜLER BİR ASİST DAHA YAPTI!
Real Madrid, 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bir kez daha sahneye çıkan Arda Güler, bu kez Kylian Mbappe'ye gol pasını verdi.
Fransız yıldız, milli futbolcunun asistini gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.
Böylece Arda Güler, yalnızca 4 dakika içerisinde yaptığı 2 asistle Real Madrid'in geri dönüşünde önemli pay sahibi oldu.
70. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
PSV Eindhoven karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
Milli futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca yaptığı 2 asistle dikkat çekti.
MBAPPE İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Real Madrid, karşılaşmanın son bölümünde de hücumdaki üstünlüğünü sürdürdü.
84. dakikada Brahim Diaz'ın asistinde Kylian Mbappe bir kez daha ağları havalandırarak skoru 4-1'e getirdi. 85. dakikada Jude Bellingham'ın pasını gole çeviren Vinicius Junior ise karşılaşmanın sonucunu belirledi: 5-1.
REAL MADRID'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Real Madrid, PSV Eindhoven karşısında ikinci yarıda attığı 5 golle sahadan farklı galip ayrıldı.
Mücadeleyi yüzde 62 topa sahip olma oranıyla tamamlayan İspanyol temsilcisi, 24 şutun 9'unda kaleyi buldu. PSV Eindhoven ise 10 şut çekti ve 1 isabetli şut kaydetti.
Bu galibiyetle Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:
Bodo/Glimt 1-0 LASK Linz
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Manchester City 2-2 Napoli
Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
Arsenal 1-1 Borussia Dortmund
Slovan Bratislava 0-2 Real Betis
RB Leipzig 3-1 Lens
Feyenoord 0-1 Porto
Como 1-0 AEK Atina