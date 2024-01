Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural spor salonundan paylaşıp son haliyle şaşırttı! 3 ayda 10 kilo veren Sibel Can’la aynı diyeti uyguladı: Günde sadece 1 saat...

SİBEL CAN

Akşam'da yer alan habere göre üç ay içerisinde 10 kilo zayıflayan Sibel Can, yaptığı diyet sayesinde kilo vermeye devam ediyor. Haftada dört gün yaşam koçunun tavsiyelerine uyarak beslenmesine dikkat eden Sibel Can, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra yüzmeye gidiyor. Sibel Can takviye olarak ödem atıcı çay da içiyor.