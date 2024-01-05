Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural spor salonundan paylaşıp son haliyle şaşırttı! 3 ayda 10 kilo veren Sibel Can’la aynı diyeti uyguladı: Günde sadece 1 saat...

HADİSE

Diyetisyenin beslenme tavsiyelerini harfi harfine uygulayan şarkıcının, günde sadece 2 öğün besleniyor. Akşam 7'den sonra ağızına hiçbir şey sürmeyen popçu, her sabah tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla da fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

NURGÜL YEŞİLÇAY

Sırrını anlatan Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı: "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun"

Ünlü isim, bir başka açıklamasında da şunları söyledi: "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

SEDA AKGÜN

6 ayda 25 kilo veren ünlü sunucu Seda Akgün'ün bu kadar kısa sürede kilo vermesi acaba mide ameliyatı mı oldu sorusunu gündeme gelmişti. Zayıflama döneminde vücudunda sarkma olmadığını, mineral ve magnezyum'u hiç eksik etmediğini belirterek söylendiği gibi mide ameliyatı olmadığını sağlıklı beslenerek fazla kilolarından kurtulduğunu belirtti.