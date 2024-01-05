SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural spor salonundan paylaşıp son haliyle şaşırttı! 3 ayda 10 kilo veren Sibel Can’la aynı diyeti uyguladı: Günde sadece 1 saat...

Hakan Ural’ın Sibel Can ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Ural’ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. 3 ayda 10 kilo veren annesi Sibel Can ile aynı diyeti uygulayan Ural, bir deri bir kemik kaldı. Peki 3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti nedir? İşte Melisa Ural’ın son hali ve Sibel Can’ın zayıflama sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 09:18 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:18
Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural spor salonundan paylaşıp son haliyle şaşırttı! 3 ayda 10 kilo veren Sibel Can’la aynı diyeti uyguladı: Günde sadece 1 saat...

1988-1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. Melisa Ural, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ise sık sık magazin gündeminde yer aldı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ural, son yayınladığı pozla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

Siyah taytıyla kamera karşısına geçen Ural, spor yaparken verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Bir deri bir kemik kalan Melisa Ural'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Ural'ın spor paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Melisa Ural'ın son hali...

SİBEL CAN'LA AYNI DİYETİ UYGULADI!
Öte yandan Melisa Ural'ın annesi Sibel Can'la aynı diyeti uyguladığı öğrenildi. 3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Fazla kilolarından kısa bir sürede kurtulan Sibel Can daha önce zayıflama sırrını paylaşmıştı. Düzenli spor yapmayı ihmal etmeyen Sibel Can, günde 2 litre su içmeyi de ihmal etmedi.

İşte hem Sibel Can'ı hem kızını zayıflatan diyet başta olmak üzere ünlülerin zayıflama sırları...

ATA DEMİRER
Daha önce yaptığı açıklamada ekmek yemeyerek ve düzenli yürüyüşle kilo verdiğini söyleyen ünlü isim "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir" demişti.

HADİSE
Diyetisyenin beslenme tavsiyelerini harfi harfine uygulayan şarkıcının, günde sadece 2 öğün besleniyor. Akşam 7'den sonra ağızına hiçbir şey sürmeyen popçu, her sabah tükettiği kuru kayısı, maydanoz, yeşil elma ve tarçın karışımından oluşan ödem çayıyla da fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

NURGÜL YEŞİLÇAY
Sırrını anlatan Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı: "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun"

Ünlü isim, bir başka açıklamasında da şunları söyledi: "Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

SEDA AKGÜN
6 ayda 25 kilo veren ünlü sunucu Seda Akgün'ün bu kadar kısa sürede kilo vermesi acaba mide ameliyatı mı oldu sorusunu gündeme gelmişti. Zayıflama döneminde vücudunda sarkma olmadığını, mineral ve magnezyum'u hiç eksik etmediğini belirterek söylendiği gibi mide ameliyatı olmadığını sağlıklı beslenerek fazla kilolarından kurtulduğunu belirtti.

HATİCE ŞENDİL
Hatice Şendil, muhabirin "Kilo vermek için herhangi bir diyet yaptınız mı?" sorusuna, diyet yapmadığını belirterek, uzun süredir sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olduğunu söyledi. Şeker ve gluten gibi zararlı gıdaları tüketmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, ağırlık antrenmanları ve yoğun spor aktiviteleriyle kas kütlesini arttırdığını ve bu sayede kilo vermenin daha kolay olduğunu dile getirdi.

ADRIANA LIMA
Adriana Lima, sabah kahvaltısını atlamayan ünlü isimlerden. Kahvaltısını yulaf ezmesinin yanında kuru üzüm ve yumurta beyazı ile veya müsli, yoğurt ve bal ile yapıyor. Güzel model, 30 dakikalık koşunun bile vücudunda değişime yol açtığını söylüyor.

SİBEL CAN
Akşam'da yer alan habere göre üç ay içerisinde 10 kilo zayıflayan Sibel Can, yaptığı diyet sayesinde kilo vermeye devam ediyor. Haftada dört gün yaşam koçunun tavsiyelerine uyarak beslenmesine dikkat eden Sibel Can, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra yüzmeye gidiyor. Sibel Can takviye olarak ödem atıcı çay da içiyor.

Hürriyet'te yer alan bir haberde ise "Sibel Can, obezite bilim doktoru Haluk Saçaklı'nın, "vücudun ihtiyacı olan bütün besin değerlerinin yeterli ve dengeli şekilde tüketilmesini öngören diyetiyle 5 ayda 9 kilo verdiği yazıyor. Sibel Can beslenme programında, ana öğünlerde 4 temel besin grubunu yan yana getirdi."

ŞEBNEM BOZOKLU
Şebnem Bozoklu, yıllar önce verdiği bir röportajda zayıflama sırrını açıklamıştı. Spor yapıp düzenli beslenen ünlü oyuncu, 15 kilo verdi.

67 kilodan 52 kiloya inen Bozoklu, şöyle konuştu: "Kick boks, çocukluk hayalimdi ve hep yapmak istediğim bir spordu. Bir süredir dünya şampiyonumuz Apache Serkan ile çalışıyorum. 30'umdan sonra fırsat buldum. Bence antrenmanı en zevkli spor. Ayrıca paleo beslenme biçimiyle besleniyorum. Yıllardır yapmam gereken şeyin bu olduğunu fark ettim. Kick boks ve paleo bana hiç zorlanmadan iki ayda 15 kilo verdirdi"

Bozoklu, paleo beslenme biçimini ise şöyle anlattı: "İşlenmiş hiçbir gıda tüketmiyorum. İşlenmemiş gıdalarla besleniyorum. Meyve, sebze ve proteinleri en saf haliyle yiyorum. Gluten alerjim olduğu için buğday ve un tüketmiyorum"

VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, David Beckham'ın söylediğine göre yirmi yılı aşkın süredir sadece balık ve sebze yiyerek besleniyor. Izgara balık ve buharda pişmiş sebzelerden oluşan yemeğinden nadiren vazgeçiyor.

ZUHAL OLCAY
Ünlü şarkıcı, zayıflama sırrını şöyle açıkladı: "Haftanın 3 günü yüzüyorum, düzenli besleniyorum"

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yargı harekete geçmişti: Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na 5 yıl hapis istemi!
Son dakika: Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Otobüs kontrolden çıktı: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan isimleri tek tek inceliyor! Adaylar ne zaman açıklanacak? İstanbul için kim düşünülüyor?
SON DAKİKA