Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural spor salonundan paylaşıp son haliyle şaşırttı! 3 ayda 10 kilo veren Sibel Can’la aynı diyeti uyguladı: Günde sadece 1 saat...

ADRIANA LIMA
Adriana Lima, sabah kahvaltısını atlamayan ünlü isimlerden. Kahvaltısını yulaf ezmesinin yanında kuru üzüm ve yumurta beyazı ile veya müsli, yoğurt ve bal ile yapıyor. Güzel model, 30 dakikalık koşunun bile vücudunda değişime yol açtığını söylüyor.
SİBEL CAN
Akşam'da yer alan habere göre üç ay içerisinde 10 kilo zayıflayan Sibel Can, yaptığı diyet sayesinde kilo vermeye devam ediyor. Haftada dört gün yaşam koçunun tavsiyelerine uyarak beslenmesine dikkat eden Sibel Can, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra yüzmeye gidiyor. Sibel Can takviye olarak ödem atıcı çay da içiyor.
Hürriyet'te yer alan bir haberde ise "Sibel Can, obezite bilim doktoru Haluk Saçaklı'nın, "vücudun ihtiyacı olan bütün besin değerlerinin yeterli ve dengeli şekilde tüketilmesini öngören diyetiyle 5 ayda 9 kilo verdiği yazıyor. Sibel Can beslenme programında, ana öğünlerde 4 temel besin grubunu yan yana getirdi."
ŞEBNEM BOZOKLU
Şebnem Bozoklu, yıllar önce verdiği bir röportajda zayıflama sırrını açıklamıştı. Spor yapıp düzenli beslenen ünlü oyuncu, 15 kilo verdi.
67 kilodan 52 kiloya inen Bozoklu, şöyle konuştu: "Kick boks, çocukluk hayalimdi ve hep yapmak istediğim bir spordu. Bir süredir dünya şampiyonumuz Apache Serkan ile çalışıyorum. 30'umdan sonra fırsat buldum. Bence antrenmanı en zevkli spor. Ayrıca paleo beslenme biçimiyle besleniyorum. Yıllardır yapmam gereken şeyin bu olduğunu fark ettim. Kick boks ve paleo bana hiç zorlanmadan iki ayda 15 kilo verdirdi"
Bozoklu, paleo beslenme biçimini ise şöyle anlattı: "İşlenmiş hiçbir gıda tüketmiyorum. İşlenmemiş gıdalarla besleniyorum. Meyve, sebze ve proteinleri en saf haliyle yiyorum. Gluten alerjim olduğu için buğday ve un tüketmiyorum"