Başkan Erdoğan imzaladı: 41 ile yeni vali, AFAD Başkanı değişti: İşte isim isim yeni görev yerleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla valiliklerde kapsamlı görev değişikliğine gidildi. 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 41 ile vali ataması yapılırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. İzmir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Şanlıurfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin valisi değişti. AFAD Başkanlığına ise Ağrı Valisi Önder Bozkurt atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2026 tarihinde alınan atama kararları, 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
2026/398 sayılı karar kapsamında 41 ile vali ataması yapılırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının bazı birimlerinde de görev değişikliğine gidildi.Yeni Valiler Kararnamesi yayımlandı
14 VALİ MERKEZE ALINDI
Karar kapsamında Kars, Sakarya, Sivas, Bolu, Kırklareli, Şırnak, Elazığ, Kahramanmaraş, Çanakkale, Burdur, Amasya, Iğdır, Giresun ve Muğla valileri İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
İçişleri Bakanlığı emrine alınan valilerin isimleri şöyle:
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Kars Valisi Ziya Polat
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Sakarya Valisi Rahmi Doğan
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek
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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın
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Kırklareli Valisi Uğur Turan
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Şırnak Valisi Birol Ekici
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman
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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan
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Amasya Valisi Önder Bakan
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Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar
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Giresun Valisi Mustafa Koç
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Muğla Valisi İdris Akbıyık
41 İLE YENİ VALİ ATANDI
İzmir Valisi Süleyman Elban Mardin Valiliğine, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu İzmir Valiliğine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliğine, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise Gaziantep Valiliğine atandı.