Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Kasım 2026 tarihinde alınan atama kararları, 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026/398 sayılı karar kapsamında 41 ile vali ataması yapılırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının bazı birimlerinde de görev değişikliğine gidildi.

Yeni Valiler Kararnamesi yayımlandı