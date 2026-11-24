Hande Erçel yeni yaşına çiçeklerle merhaba dedi! Ablasının sözleri duygulandırdı
Yeni yaşını çiçeklerle karşılayan Hande Erçel, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncuyu bu özel gününde yalnız bırakmayan ailesi ve yakın dostlarının paylaşımları dikkat çekti. Özellikle ablası Gamze Erçel'in sevgi dolu sözleri beğeni topladı.
Ekranların sevilen oyuncularından Hande Erçel, yeni yaşını karşıladığı günde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncuyu doğum gününde ailesi ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
YENİ YAŞINA ÇİÇEKLERLE MERHABA DEDİ
Doğum günü heyecanı yaşayan Hande Erçel, güne çiçeklerle başladı. Güzel oyuncu, çiçeklerle objektif karşısına geçtiği karesini "Gün başlasın" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
KUTLAMA MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ
Sosyal medyada sevenlerinin ilgi odağı olan Erçel'e doğum günü mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun ailesi ve yakın arkadaşları, birlikte çekildikleri kareleri paylaşarak Erçel'in yeni yaşını kutladı.
ABLASINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi ile birlikte çekildikleri kareleri paylaşarak "İyi ki doğdun diğer yarım. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Ablasının sevgi dolu paylaşımına kayıtsız kalmayan Hande Erçel ise "Sizi çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.
"EVİN BÜYÜK KIZI"
Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım da ünlü oyuncunun doğum gününü "Yeni yaşında da parlamaya devam et evin büyük kızı" sözleriyle kutladı.
YAKIN DOSTUNDAN SEVGİ DOLU MESAJ
Hande Erçel'in yakın arkadaşı Dilara Sasa Aktaş da güzel oyuncuyu bu özel gününde unutmadı.
Aktaş, "Cocom, doğum günün kutlu olsun benim sonsuza dek favorim" notuyla Erçel'in yeni yaşını kutladı.