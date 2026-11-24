Eskişehir’de AS-532 Cougar düştü! Tatvan’dan Şenoba’ya kaza dosyası
Eskişehir’de eğitim uçuşuna çıkan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 Cougar tipi helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, enkaza ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Cougar tipi helikopterlerin Tatvan, Şenoba ve Eğirdir’de karıştığı üç geçmiş kazada 28 asker şehit olmuştu. 1997’de Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde vurulan Cougar’daki 11 askerle birlikte bu dört olayda şehit sayısı 39’a ulaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, 24 Kasım 2026'da eğitim amacıyla Eskişehir'den havalandıktan sonra Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakanlığın ilk açıklamasında kazanın nedeni, helikopterde kaç kişinin bulunduğu ve personelin durumu belirtilmedi. Helikopterin alt modeli ve kuyruk numarası da paylaşılmadı.
A HABER CANLI YAYININDA ÇİFT MOTOR VE MÜRETTEBAT DETAYI
A Haber canlı yayınında kazayı değerlendiren Yusuf Alabarda, AS-532 Cougar'ın personel taşımada kullanılan çift motorlu bir helikopter olduğunu belirtti. Alabarda, helikopterin 20 ila 30 personel taşıyabildiğini ve standart uçuş ekibinin iki pilot ile bir teknisyenden oluştuğunu aktardı.
Alabarda, çift motorlu tasarımın motorlardan birinde arıza yaşanması halinde emniyetli iniş için kullanıldığını söyledi. Eskişehir'deki kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeyi ise kaza-kırım ekibinin yapacağını vurguladı.
PEŞ PEŞE KAZALARIN ARDINDAN ŞEFFAFLIK VURGUSU
Gazeteci Zafer Şahin, A Haber yayınında değişen hava koşullarının uçuş emniyetine olası etkisini gündeme getirdi. Alabarda, helikopter uçuşlarının riskleri hakkında yapılan genel değerlendirmelerin yakın tarihlerde yaşanan iki kazayı açıklamaya yetmeyeceğini söyledi.
Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı ile Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmesine de değinen Alabarda, inceleme sonuçlarının kamuoyuyla açık biçimde paylaşılması gerektiğini belirtti. Alabarda, bilgi boşluğunun spekülasyonlara zemin hazırlayabileceğini ifade etti.
COUGAR'LAR 1996'DA TSK ENVANTERİNE GİRDİ
Türkiye, 1993'te alımına karar verdiği AS-532 Cougar helikopterlerinden ilk aşamada 20 adet satın aldı. Fransa'da üretilen bu helikopterlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı 1996'da başladı.
1995'teki ikinci anlaşma kapsamında Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde 30 Cougar üretildi. Bu helikopterlerin 20'si arama kurtarma görevleri için Hava Kuvvetlerine, 10'u ise Kara Kuvvetlerine verildi.
TATVAN'DA 11 ŞEHİT, ÖN RAPORDA GÖRÜŞ KAYBI
4 Mart 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar, Bingöl'den Tatvan'a giderken Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında düştü. Kazada 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Helikopter, havacılık arşivlerinde 14033 kuyruk numaralı Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak kayıtlı.
MSB'nin açıkladığı ön bulgulara göre bölgede hava koşulları aniden değişti. Kaza-kırım ekibi, helikopterin buluta girmesinin ardından görüş kaybı yaşandığını ve mürettebatın yönelimini kaybettiğini değerlendirdi.
ŞENOBA'DA KALKIŞTAN ÜÇ DAKİKA SONRA 13 ŞEHİT
31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'dan kalkan Cougar, yaklaşık üç dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 13 asker şehit oldu. Havacılık arşivlerinde helikopter Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak geçiyor.
EĞİRDİR'DEKİ EĞİTİM UÇUŞUNDA 4 ŞEHİT
29 Nisan 2003'te Ege Ordu Hava Alayına ait Cougar, eğitim uçuşu sırasında Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu yakınlarında düştü. Kazada ikisi pilot 4 asker şehit oldu. Havacılık arşivlerinde helikopterin alt modeli Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak kayıtlı.
ZAP'TA COUGAR VURULDU, 11 ASKER ŞEHİT OLDU
4 Haziran 1997'de Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde sınır ötesi operasyona katılan askerleri taşıyan Cougar, terör örgütü PKK'nın saldırısında füzeyle vurularak düştü. Helikopterdeki 11 asker şehit oldu. Havacılık arşivleri bu helikopteri de Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak kaydediyor.
Tatvan, Şenoba ve Eğirdir'deki üç kazada 28 asker, Zap'taki saldırıda 11 asker şehit oldu. Eskişehir kazasından önce yaşanan bu dört olayın toplam bilançosu 39 şehit.
DÜNYADA COUGAR KAZALARI
Fransa, 15 Nisan 2020. Fransız ordusuna ait AS-532UL Cougar, Bouilh-Devant yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştü. 2 asker hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mali, 25 Kasım 2019. Fransız ordusuna ait F-MCGE tescilli AS-532 Cougar NG ile F-MBJQ tescilli EC665 Tigre HAD, Ménaka'nın batısında havada çarpıştı. İki helikopterdeki 13 Fransız askeri hayatını kaybetti. Fransız kaza inceleme kurumu, iletişim aksaklıklarının çarpışmada rol oynadığını belirledi.
Venezuela, 4 Mayıs 2019. Venezuela askeri havacılığına ait FA-59180 tescilli AS-532AC Cougar, başkent Caracas yakınlarındaki El Hatillo'da düştü. 7 asker hayatını kaybetti.
Fransa, 25 Temmuz 2012. Eurocopter'e ait AS-532AL Cougar, kontrol uçuşu sırasında Verdon Boğazı'nda bir elektrik kablosuna çarparak düştü. Helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.
Gabon, 17 Ocak 2009. Fransız ordusuna ait AS-532 Cougar, Fransız donanmasının La Foudre gemisinden kalktıktan kısa süre sonra Gabon açıklarında Atlantik Okyanusu'na düştü.