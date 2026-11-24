COUGAR'LAR 1996'DA TSK ENVANTERİNE GİRDİ

Türkiye, 1993'te alımına karar verdiği AS-532 Cougar helikopterlerinden ilk aşamada 20 adet satın aldı. Fransa'da üretilen bu helikopterlerin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı 1996'da başladı.

1995'teki ikinci anlaşma kapsamında Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde 30 Cougar üretildi. Bu helikopterlerin 20'si arama kurtarma görevleri için Hava Kuvvetlerine, 10'u ise Kara Kuvvetlerine verildi.

TATVAN'DA 11 ŞEHİT, ÖN RAPORDA GÖRÜŞ KAYBI

4 Mart 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar, Bingöl'den Tatvan'a giderken Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında düştü. Kazada 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Helikopter, havacılık arşivlerinde 14033 kuyruk numaralı Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak kayıtlı.

MSB'nin açıkladığı ön bulgulara göre bölgede hava koşulları aniden değişti. Kaza-kırım ekibi, helikopterin buluta girmesinin ardından görüş kaybı yaşandığını ve mürettebatın yönelimini kaybettiğini değerlendirdi.

ŞENOBA'DA KALKIŞTAN ÜÇ DAKİKA SONRA 13 ŞEHİT

31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'dan kalkan Cougar, yaklaşık üç dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 13 asker şehit oldu. Havacılık arşivlerinde helikopter Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak geçiyor.

EĞİRDİR'DEKİ EĞİTİM UÇUŞUNDA 4 ŞEHİT

29 Nisan 2003'te Ege Ordu Hava Alayına ait Cougar, eğitim uçuşu sırasında Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu yakınlarında düştü. Kazada ikisi pilot 4 asker şehit oldu. Havacılık arşivlerinde helikopterin alt modeli Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak kayıtlı.

ZAP'TA COUGAR VURULDU, 11 ASKER ŞEHİT OLDU

4 Haziran 1997'de Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde sınır ötesi operasyona katılan askerleri taşıyan Cougar, terör örgütü PKK'nın saldırısında füzeyle vurularak düştü. Helikopterdeki 11 asker şehit oldu. Havacılık arşivleri bu helikopteri de Eurocopter AS-532UL Cougar Mk1 olarak kaydediyor.

Tatvan, Şenoba ve Eğirdir'deki üç kazada 28 asker, Zap'taki saldırıda 11 asker şehit oldu. Eskişehir kazasından önce yaşanan bu dört olayın toplam bilançosu 39 şehit.