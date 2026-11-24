Esra Erol, hemen ardından "Maşallahın var, dipçik gibisin" diyerek Murat'ın gönlünü aldı. Ancak Kırklareli'nden yarışan Fatih'in "İnandın mı?" diye laf atması, gecenin en eğlenceli sahnesini doğurdu.

Esra Erol'a dönüp "Fatih sen niye rahatsız oluyorsun?" diye seslenen Murat, bir anda kollarını bağlayıp başını yana eğdi ve Fatih'in duruşuyla konuşma tarzını birebir canlandırdı. "Ben, ben... Benim konumum... Ne yani!" sözleriyle yaptığı taklidi "Rahatladım ha!" diyerek bitiren Murat, başta Fatih olmak üzere tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Stüdyo yarışmacı Murat'ın taklidiyle güldü

İkilinin atışması, Murat'ın "En çok hediyeyi 6 numara açmış" tespitine Fatih'in "Bu bilgiyi ne yapacağız, alın ne yapıyorsanız yapın!" yanıtıyla devam etti.