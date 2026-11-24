Murat abi Fatih'i birebir taklit etti! "İnandın mı?" çıkışı sonrası stüdyoda kahkaha tufanı
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un 50. bölümünde stüdyo kahkahaya boğuldu. Esra Erol'un takılması sonrası Fatih'in "İnandın mı?" çıkışına kayıtsız kalmayan Murat, kollarını bağlayıp Fatih'in duruşunu ve konuşmasını birebir canlandırdı. Hilal Demirel'in iki adet 5 milyon TL'yi son turlara taşıdığı gecede, bankadan gelen peş peşe teklifler ve final kararı heyecanı zirveye taşıdı.
Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'un 50. bölümü, hem dev ödül heyecanı hem de stüdyoda kopan kahkaha tufanıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Gecenin en çok konuşulan anı ise Sivas'tan yarışan Murat'ın, kendisine laf atan Fatih'i birebir taklit ettiği o dakikalar oldu.
"İNANDIN MI?" ÇIKIŞI FİTİLİ ATEŞLEDİ, STÜDYO KAHKAHAYA BOĞULDU
Her şey, 6 numaralı kutusuyla yarışma koltuğuna oturan Hilal Demirel'in ilk turda Murat'ın 1 numaralı kutusunu seçmeye hazırlanmasıyla başladı.
Hilal'in "Murat abi beni sevmedi" takılması üzerine Murat, enerjisinin düşük olduğunu söyleyenlere kızdığını dile getirdi. Tam bu sırada Esra Erol'un "Ama Murat abi bugün enerjin biraz zayıf gibi" demesi üzerine Murat, korse giydiğini söyleyerek esprili bir savunma yaptı. Esra Erol'un "Rengi gitmiş, beti benzi atmış" sözleri ise stüdyodaki gülüşmeleri artırdı.
Esra Erol, hemen ardından "Maşallahın var, dipçik gibisin" diyerek Murat'ın gönlünü aldı. Ancak Kırklareli'nden yarışan Fatih'in "İnandın mı?" diye laf atması, gecenin en eğlenceli sahnesini doğurdu.
Esra Erol'a dönüp "Fatih sen niye rahatsız oluyorsun?" diye seslenen Murat, bir anda kollarını bağlayıp başını yana eğdi ve Fatih'in duruşuyla konuşma tarzını birebir canlandırdı. "Ben, ben... Benim konumum... Ne yani!" sözleriyle yaptığı taklidi "Rahatladım ha!" diyerek bitiren Murat, başta Fatih olmak üzere tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.Stüdyo yarışmacı Murat'ın taklidiyle güldü
İkilinin atışması, Murat'ın "En çok hediyeyi 6 numara açmış" tespitine Fatih'in "Bu bilgiyi ne yapacağız, alın ne yapıyorsanız yapın!" yanıtıyla devam etti.
STÜDYODA HEM KAHKAHA HEM KISA SÜRELİ GERİLİM
Murat'ın 1 numaralı kutusundan 500 TL çıkmasıyla derin bir nefes alan Hilal Demirel'in gecesi, birbirinden renkli anlara sahne oldu. Karabüklü ve iki çocuk annesi olan Hilal, kendi kurduğu ev yemekleri işini büyütüp restoran açma ve evlatları Erva ile Hüseyin'in geleceğini güvence altına alma hayaliyle kutuları açtırdı.
ELİNDE GÜLLE STÜDYOYA GELDİ, BANKA BİLE SABIR DİLEDİ
Hilal'in heyecanla beklediği eşi İdris Bey, elinde gülle stüdyoya girince duygusal anlar yaşandı. Ancak çiftin arasındaki esprili atışma kısa sürede stüdyoyu yeniden kahkahaya boğdu. İdris Bey'in "sarı papatyam" çıkışı ve Hilal'in evdeki aşırı temizlik takıntısının anlatılması herkesi güldürdü.
13 NUMARALI KUTUDA 16 BÖLÜMLÜK REKOR BOZULMADI
Yarışmanın en gerilimli eşiklerinden biri 13 numaralı kutu seçilirken yaşandı. Tam 15 bölümdür kırmızı açmayan ve stüdyodaki birçok yarışmacının açtırmaya çekindiği kutuya cesaretle giden Hilal, uyarılara rağmen kararından dönmedi.
Nefeslerin tutulduğu anlarda 13 numaralı kutu 16. bölümde de kırmızı açmayarak rekorunu sürdürdü. Kutudan sarı ödül çıkmasıyla Hilal, gecenin en büyük risklerinden birini yara almadan atlattı.
BANKADAN ÜST ÜSTE YÜKSELEN TEKLİFLER
Var Mısın Yok Musun'un 50. bölümünde uzun süredir görülmeyen bir tabloya imza atan Hilal, 6. tura kadar para ağacındaki iki adet 5 milyon TL'yi korumayı başardı. Kutular bir bir mavi ve sarı açıldıkça, bankanın 6 numaralı kutuyu satın almak için sunduğu teklifler de her turda adım adım yükseldi:
- 1. Teklif: 85.000 TL
- 2. Teklif: 118.000 TL
- 3. Teklif: 236.000 TL
- 4. Teklif: 435.000 TL
- 5. Teklif: 745.000 TL
- 6. Teklif: 900.000 TL
900 BİN TL'LİK TEKLİFTE KARAR ANI
Beşinci turda gelen 745.000 TL'lik teklifte Murat, "Ben olsam alır giderim, bu heyecanı taşıyamam" uyarısında bulunsa da Hilal cesaretini konuşturup bir tur daha devam etti.
Altıncı turda para ağacında 5 TL, 25 TL, 1 milyon TL ve 5 milyon TL'nin kaldığı kritik eşikte banka rakamı 900.000 TL'ye çıkardı. Bu teklife "Varım" diyen Hilal Demirel, büyük bir sevinçle 900 bin TL kazanarak yarışmaya veda etti.