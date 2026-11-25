CIA'in istihbarat sistemine gizemli siber saldırı! Uydu ve sosyal medya verilerinin tutulduğu ağa sızıldı
ABD'nin en kritik güvenlik kurumları son haftalarda peş peşe yaşanan siber olaylarla sarsılıyor. Bu kez hedef, CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin kullandığı bir istihbarat sistemi oldu. Yetkililer gizli belgelerin güvende olduğunu söylese de sosyal medya ve uydu görüntülerinden derlenen verilerin neden bu kadar hassas görüldüğü ve saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor.
ABD FBI'ın ardından bu kez de CIA'e yönelik siber saldırı gündemiyle çalkalanıyor.
CIA'E SİBER SALDIRI
Fox News'e konuşan iki kaynak, CIA'yı hedef alan siber ihlalde istihbarat analizi için kullanılan bir ağda gizlilik derecesi bulunmayan bilgilerin açığa çıktığını doğruladı. Bir FBI kaynağı, CIA'daki siber ihlalin FBI'ın geçen hafta uğradığı ayrı siber saldırıyla tam olarak aynı gün gerçekleştiğini bildirdi.
Kimliği belirsiz saldırganlar, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (ODNI) tarafından kullanılan bir istihbarat sistemine yetkisiz erişim sağladı. Sosyal medya paylaşımlarından uydu görüntülerine kadar geniş bir veri havuzunu barındıran bu sistemdeki ihlalin boyutları henüz netleşmiş değil.
The New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre saldırı, kurumların "açık kaynaklı istihbarat" analiz sistemini hedef aldı. İstihbarat birimlerinin kamuya açık ve gizlilik derecesi bulunmayan çevrimiçi verileri tarayarak küresel tehditleri tespit etmek için kullandığı bu ağda, tam olarak hangi bilgilere ulaşıldığı ve saldırganların sistemde ne kadar süre kaldığı bilinmiyor.
ODNI yetkilileri kritik kabiliyetlerde ya da gizli sistemlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını duyururken, CIA konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Öte yandan, ihlalde başka devlet kurumlarına ait bazı bilgilerin de açığa çıkmış olabileceği öne sürülüyor; konuya yakın kaynaklardan biri ise sorunun çözüldüğünü aktardı.
GİZLİ OLMAYAN VERİLER NEDEN ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR?
Saldırıda gizli belgelerin tehlikeye atılmamış olması, olayın yaratabileceği riskleri ortadan kaldırmıyor. Açık kaynaklı istihbarat sistemleri yalnızca herkesin görebildiği sosyal medya içeriklerini değil, veri satıcılarından temin edilen ticari veri setlerini ve uydu görüntülerini de barındırıyor.
İstihbarat teşkilatları, tek başına sıradan görünebilecek bu verileri farklı kaynaklardan gelen bilgilerle birleştirerek kritik analizler yapıyor ve gizli kalıpları ortaya çıkarıyor. Bu nedenle, bir araya getirildiğinde yüksek düzeyde bilgi sunan bu verilerin dışarıya sızması ulusal güvenlik açısından hassas sonuçlar doğurabiliyor.
ABD KURUMLARINDA SİBER KRİZ
CIA ve ODNI'daki ihlal, ABD kamu kurumlarında son dönemde art arda gündeme gelen güvenlik sorunları ve teknik kesintilerin hemen ardından geldi. Kamuoyunda endişe yaratan bu olaylar arasında şunlar öne çıkıyor:
- FBI Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC): FBI'da son dönemde iki ayrı siber saldırı yaşanırken bu kapsamda yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin aranan kişiler, kayıp şahıslar ve çalıntı mallar hakkındaki kayıtları paylaştığı ulusal veri tabanı kısa süre önce hacklendi. FBI olayla ilgili soruşturma başlattı.
- ABD Tarım Bakanlığı (USDA): Geçen hafta başında tespit edilen bir siber güvenlik olayı nedeniyle bakanlığın bazı iç uygulamaları çevrimdışı bırakılmak zorunda kaldı.
- Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA): Kurumun gizli iç ağında geçen hafta günlerce süren bir kesinti yaşandı. Yetkililer bu durumun bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladı.
- Ulusal uçuş kesintisi: Bu ay ülke genelinde uçuşların durmasına yol açan teknik aksaklığın ise yönlendirici (router) bakımından kaynaklandığı bildirildi.
- Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS): ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile İç Güvenlik Bakanlığı'nın da son dönemde yaşanan siber güvenlik olaylarından etkilendiği bildirildi.
Mevcut ve eski ABD'li istihbarat yetkilileri, yaşanan bu yoğunluk nedeniyle federal ağların güvenliğine dair endişelerin arttığına dikkat çekiyor. Bazı yetkililer, yapay zekanın hızla yamalanması gereken yeni yazılım açıklarını ortaya çıkardığını vurguluyor.
Farklı kurumlarda yaşanan bu olayları birbirine bağlayan bir kanıt henüz bulunmuyor. Federal sivil devlet ağlarının siber güvenliğinden sorumlu olan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansının (CISA) son istihbarat ihlaline dahil edilip edilmediği ya da ortak bir güvenlik açığı tespit edilip edilmediği de şimdilik belirsizliğini koruyor.
TRUMP VE İSTİHBARAT ŞEFİNDEN İLK TEPKİLER
ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Fox News'e verdiği telefon röportajında FBI'ın suç veri tabanına yönelik saldırı sorulduğunda ihlali doğrulayarak, "Bunun iyi olmadığını söyleyebilirim, bundan hoşlanmadım" ifadelerini kullandı.
Trump'ın kısa süre önce geçici siber direktör olarak da görevlendirdiği Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ise pazar günü katıldığı televizyon programlarında kamuoyundaki kaygıları yatıştırmaya çalıştı. ABC'nin "This Week" programında konuşan Clayton, siber yoklamaların ve siber olayların uzun süredir Amerikan ekonomisinin ve günlük yaşamının bir parçası olduğunu savundu.
FBI'daki ihlalle ilgili paniğe gerek olmadığını belirten Clayton, değerlendirmesinde bulundu:
FBI'dan duyduğumuz ve kendileriyle konuştuğumuz kadarıyla bir olay yaşandı. Süreci olağan prosedürler çerçevesinde yürütüyorlar.