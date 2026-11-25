Bu çerçevede TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un 18 Kasım'da Yeni Parti lideri Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmede İzleme Komisyonu'na üye davetinde bulunması, Meclis çatısı altında ortak sorumluluk alma çağrısı olarak değerlendirildi. Ancak Özel'in bu teklife "Biz bu işin içinde yokuz" diyerek kapıyı kapattı.

Özgür Özel'in Terörsüz Türkiye sürecindeki tutum değişikliği tartışma yarattı. (Foto: AA)

"BU İŞ SİYASETE KURBAN EDİLEMEZ" DEMİŞTİ, BUGÜN "YOKUZ" DİYOR

Sabah Gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat, 25 Kasım 2026 tarihli yazısında tam da bu çelişkiye dikkat çekerek Özgür Özel'in geçmiş açıklamalarını hatırlattı.

Donat'ın aktardığına göre Özel, henüz CHP Genel Başkanı olduğu 15 Mayıs 2025'te katıldığı televizyon programında "Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum. Büyük bir sabırla, ihtiyatla, ihtimamla, samimiyetle sürece destek vermeyi önemli görüyorum" ifadelerini kullanmış, "Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değil" diyerek sürecin başarısının şehit acılarını dindireceğini ve kaynakların emekliye, işçiye, öğrenciye, AR-GE'ye akacağını vurgulamıştı.

Donat, aradan geçen sürede yaşanan parti içi ayrışma ve Yeni Parti'nin kurulmasına rağmen Özel'in 2025'teki sözlerinin değerini koruduğunu belirtirken, 18 Kasım Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İzleme Komisyonu için yaptığı üye davetine "Biz bu işin içinde yokuz" yanıtını vermesini eleştirdi.