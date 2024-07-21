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Tagliafico önerisi

Beşiktaş’a menajerler tarafından Lyon’un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico önerildi. Masuaku ile yollar ayrılırsa Beşiktaş’ın hamle yapması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Tagliafico önerisi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kongolu sol beki Arthur Masuaku için gelecek teklifleri değerlendirecek olan Siyah- Beyazlılar'a menajerler tarafından Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'nun önerildiği ifade edildi. Siyah-Beyazlı yönetimin bu öneriye şuan için cevap vermediği ve Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Tagliafıco için bir hamle yapabileceği ifade ediliyor. Geçen sezon Fransız ekibiyle 31 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun 8 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Arjantin formasıyla da 63 maça çıkan Tagluafico 1 gole imza attı.

Tagliafico geçen sezon 5 gole katkı yaptı.

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