Galatasaray’dan orta sahaya Fransız duvarı! Görüşmeler başladı
Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İngiliz kulübüne sundu. Sarı-kırmızılıların toplam 26 milyon euroluk paketine karşılık Burnley’in 35 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi bulunuyor.
Galatasaray, orta saha transferi için Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.
GALATASARAY'DAN UGOCHUKWU HAMLESİ
Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmek isteyen Galatasaray, ilk 11 seviyesinde bir orta saha oyuncusu arıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda fizik gücü yüksek, savunma katkısı verebilen ve merkezde farklı rolleri üstlenebilen oyunculara yönelen sarı kırmızılıların listesine Lesley Ugochukwu girdi. Galatasaray yönetimi, Burnley ile yürütülen görüşmelerde yeni teklifini İngiliz kulübüne iletti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ
Galatasaray, Ugochukwu için doğrudan bonservis ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya getirdi. Teklifte, oyuncunun sezon içinde belirli bir süre forma giymesi halinde satın alma maddesinin devreye girmesini sağlayacak bir şart bulunuyor. Bu modelle Galatasaray, oyuncunun performansını ve takıma uyumunu görerek bonservisini alma fırsatı elde etmek istiyor.
TOPLAM PAKET 26 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların kiralama bedeli ve satın alma maddesiyle birlikte Burnley'e toplam 26 milyon euroluk bir paket sunduğu öne sürüldü. Teklifin ne kadarının garanti ödeme, ne kadarının satın alma bedeli olduğu henüz net değil. Taraflar, satın alma maddesinin zorunlu hale geleceği oynama süresi ile ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.
BURNLEY 35 MİLYON EURO İSTİYOR
Burnley'in Lesley Ugochukwu için 35 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunuyor. İngiliz ekibi, oyuncuyu Ağustos 2025'te Chelsea'den kadrosuna kattı ve 2030 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladı. Burnley transferin mali şartlarını resmî açıklamasında paylaşmadı. İngiliz kulübünün uzun süreli sözleşme ve oyuncunun yaşı nedeniyle pazarlıkta yüksek bir rakam talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray, satın alma şartları ve ödeme planında yapılacak değişikliklerle Burnley'in beklentisine yaklaşmayı hedefliyor.
+4 KONTENJANINA UYUYOR
Lesley Ugochukwu'nun 26 Mart 2004 doğumlu olması Galatasaray açısından kadro planlamasında önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun 2026-2027 sezonu düzenlemesine göre Süper Lig kulüplerinin kadrosundaki 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya daha sonraki bir tarihte doğmuş olması gerekiyor. Ugochukwu, yaşı nedeniyle bu kontenjana yazılabiliyor. Sarı-kırmızılılar böylece yabancı oyuncu sınırında deneyimli isimlere ayrılabilecek alanı da koruyabilecek.
BURNLEY PREMIER LİG'E VEDA ETTİ
Burnley, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'i 19. sırada tamamlayarak Championship'e düştü. İngiliz ekibinin küme düşmesi, kadrodaki yüksek piyasa değerine sahip oyuncuların geleceğini belirsiz hale getirdi. Ugochukwu'nun yeniden üst düzey bir ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali, Galatasaray'ın transfer teklifini güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor. Burnley ise oyuncuyu düşük bir bedelle kaybetmek istemiyor.
UGOCHUKWU'DAN 3 GOL, 1 ASİST
Lesley Ugochukwu, 2025-2026 Premier Lig sezonunda Burnley formasıyla 35 karşılaşmada görev yaptı. Fransız orta saha bu maçlarda 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Ugochukwu, ligde yaklaşık 2 bin 350 dakika sahada kaldı. Savunma önünde görev yapan genç futbolcu, fizik gücü, ikili mücadele etkinliği ve top taşıma becerisiyle Burnley orta sahasının önemli parçalarından biri oldu.
LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?
Lesley Chimuanya Ugochukwu, 26 Mart 2004'te Fransa'nın Rennes kentinde doğdu. 1,90 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu, ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapıyor. Futbola Rennes altyapısında başlayan Ugochukwu, Fransız ekibinin A takımına yükseldikten sonra 2023 yılında Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'deki ilk sezonunun ardından Southampton'a kiralanan Fransız futbolcu, 2025 yazında Burnley'in kadrosuna katıldı. Ugochukwu, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında ve 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.
SÖZLEŞMESİ 2030'DA SONA ERECEK
Burnley, Lesley Ugochukwu ile Ağustos 2025'te 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız orta sahanın kontratı 30 Haziran 2030'da sona erecek. Uzun süreli sözleşme, Burnley'in transfer görüşmelerinde yüksek bonservis talep etmesine imkân sağlıyor. Ugochukwu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde bulunuyor.