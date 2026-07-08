Galatasaray’dan orta sahaya Fransız duvarı! Görüşmeler başladı

Galatasaray, orta saha transferi için Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Lesley Ugochukwu 10+4 kuralına uyuyor

GALATASARAY'DAN UGOCHUKWU HAMLESİ

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu korumak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmek isteyen Galatasaray, ilk 11 seviyesinde bir orta saha oyuncusu arıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda fizik gücü yüksek, savunma katkısı verebilen ve merkezde farklı rolleri üstlenebilen oyunculara yönelen sarı kırmızılıların listesine Lesley Ugochukwu girdi. Galatasaray yönetimi, Burnley ile yürütülen görüşmelerde yeni teklifini İngiliz kulübüne iletti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray, Ugochukwu için doğrudan bonservis ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya getirdi. Teklifte, oyuncunun sezon içinde belirli bir süre forma giymesi halinde satın alma maddesinin devreye girmesini sağlayacak bir şart bulunuyor. Bu modelle Galatasaray, oyuncunun performansını ve takıma uyumunu görerek bonservisini alma fırsatı elde etmek istiyor.

TOPLAM PAKET 26 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların kiralama bedeli ve satın alma maddesiyle birlikte Burnley'e toplam 26 milyon euroluk bir paket sunduğu öne sürüldü. Teklifin ne kadarının garanti ödeme, ne kadarının satın alma bedeli olduğu henüz net değil. Taraflar, satın alma maddesinin zorunlu hale geleceği oynama süresi ile ödeme planı üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.