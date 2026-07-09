Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomatik sürpriz: Liderlere özel yapım revölver silah hediyesi

İHRACAT KOLAYLIĞI İÇİN EK BELGE DE HEDİYE PAKETİNDE

Silahların ihracat kontrollerinden muaf tutulması ve heyetler aracılığıyla ülkeden çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla bizzat Erdoğan imzalı şahsi mektuplar ve gümrük belgeleri paketlere eklendi.

Başkan Erdoğan'ın NATO liderlerine hediye ettiği paket

SİLAHIN ÖZELLİKLERİ

Başkan Erdoğan'ın NATO liderlerine hediye ettiği Sarsılmaz firması tarafından üretilen SR 38 toplu tabanca modeli, hem .38 Special hem de .357 Magnum mühimmatlarını kullanabilme özelliğine sahip. Tek ve çift hareketli tetik mekanizmasıyla çalışan silah, alaşımlı dövme çelikten imal edilen gövde, namlu ve 6 mermi kapasiteli silindir top yapısından oluşuyor.

Yaklaşık 80 metre etkili menzili bulunan modelde, yanal ve dikey yönde tamamen ayarlanabilir gez ünitesi ile horoz emniyet sistemi yer alıyor.

Silahın teknik verileri, 4 inç ve 6 inç namlu boyu seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. 4 inçlik modelin toplam uzunluğu 242.5 mm, namlu çıkış hızı ise 430 m/s olarak ölçülürken; 6 inçlik modelde bu değerler sırasıyla 290 mm ve 470 m/s seviyesinde.

Boş ağırlığı versiyonuna göre 1165 ile 1330 gram arasında değişen SR 38, ahşap kabze şekilde liderlere hediye edildi.