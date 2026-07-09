Erdoğan'dan NATO zirvesinde diplomatik sürpriz: Liderlere özel yapım revölver silah hediyesi
Ankara'daki NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları, Başkan Erdoğan’ın isme özel hazırlattığı gerçek mermili tabanca hediyesiyle büyük sürpriz yaşadı. Erdoğan, zirveye katılan 32 üye ülkenin liderine isme özel üretilen Sarsılmaz SR 38 model revolver ve gerçek mermi hediye etti. Liderlerin ülkelerine dönüşünde gümrük sorunu yaşamaması amacıyla paketlere özel mektup ve muafiyet belgeleri eklendi. Genellikle kültürel ürünler hediye edildiği NATO zirvelerinin aksine diplomatik kulislerde şaşırtıcı bulunan bu hediye, Türkiye’nin “kendi kendine yetme” vizyonunu simgeleyen adım olarak yorumlandı.
Uluslararası diplomasinin en üst düzey buluşmalarından biri olan NATO zirvesi, bu kez alışılagelmiş çikolata veya yöresel armağanların aksine, eşine az rastlanır hediyeleşme trafiğine sahne oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya katılan 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına, üzerlerinde liderlerin isimlerinin işlendiği özel yapım revolver silah hediye etti.
Takvim'in edindiği bilgiye göre hediye edilen "klasik" revölver silahın Sarsılmaz SR 38 model olduğu kaydedildi.
Her tabancanın yanında bir kutu gerçek mermi de verildi.
İHRACAT KOLAYLIĞI İÇİN EK BELGE DE HEDİYE PAKETİNDE
Silahların ihracat kontrollerinden muaf tutulması ve heyetler aracılığıyla ülkeden çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla bizzat Erdoğan imzalı şahsi mektuplar ve gümrük belgeleri paketlere eklendi.
SİLAHIN ÖZELLİKLERİ
Başkan Erdoğan'ın NATO liderlerine hediye ettiği Sarsılmaz firması tarafından üretilen SR 38 toplu tabanca modeli, hem .38 Special hem de .357 Magnum mühimmatlarını kullanabilme özelliğine sahip. Tek ve çift hareketli tetik mekanizmasıyla çalışan silah, alaşımlı dövme çelikten imal edilen gövde, namlu ve 6 mermi kapasiteli silindir top yapısından oluşuyor.
Yaklaşık 80 metre etkili menzili bulunan modelde, yanal ve dikey yönde tamamen ayarlanabilir gez ünitesi ile horoz emniyet sistemi yer alıyor.
Silahın teknik verileri, 4 inç ve 6 inç namlu boyu seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. 4 inçlik modelin toplam uzunluğu 242.5 mm, namlu çıkış hızı ise 430 m/s olarak ölçülürken; 6 inçlik modelde bu değerler sırasıyla 290 mm ve 470 m/s seviyesinde.
Boş ağırlığı versiyonuna göre 1165 ile 1330 gram arasında değişen SR 38, ahşap kabze şekilde liderlere hediye edildi.
MÜZEYE TAŞIYACAKLAR
Kanada Başbakanı Mark Carney'e hediye edilen silah, Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) teslim edildi. Hediyenin şahsi eşya olarak saklanmayacağı, bunun yerine bir müzeye veya kamu kurumuna gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'e verilen silah, resmi hediye koleksiyonuna dahil edilmek ve usulüne uygun şekilde ithal edilmek üzere Alman Büyükelçiliği'ne teslim edildi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı António Costa'ya verilen hediyeler, AB'nin 150 Euro üzerindeki hediyelerin şahsi mülkiyete geçirilmesini yasaklayan etik kuralları ve güvenlik protokolleri gereği incelemeye alındı.
STARMER GÜMRÜK KURALINI AŞAMADI
The Guardian gazetesi, İngiliz lider Starmer'ın ülkesindeki silah ithalatına ilişkin kanuni düzenlemeler nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götüremediğini yazdı.
Başbakan Starmer, İngiltere'nin 1996 Dunblane trajedisinden sonra sertleşen ateşli silah kanunları nedeniyle hediyeyi ülkesine götüremedi. Silahın, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'ne bırakıldığı ve burada muhafaza edileceği bildirildi.
ALIŞILMIŞIN DIŞINDA
NATO zirvelerinde genellikle votka, çikolata veya yün çorap gibi kültürel ürünler hediye edilirken, Türkiye'nin "gerçek mermili silah" tercihi diplomatik çevrelerde "şaşırtıcı" ve "sıra dışı" olarak nitelendirildi.
MESAJ NET
Başkan Erdoğan'ın hediyesinin, değişen ittifaklar dünyasında "öz savunma" veya "kendi kendine yetme" mesajı taşıyabileceğini ya da Erdoğan'ın kendine has misafirperverlik tarzının bir yansıması olduğunu değerlendirmeleri yapıldı.
ERDOĞAN'I OKUYACAKLAR
Tabancanın yanı sıra liderlere, Başkan Erdoğan'ın siyasi kariyerini anlatan "The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye" adlı İngilizce biyografi kitabı, özel mektup ve dolma kalem de takdim edildi.
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