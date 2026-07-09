"20 senedir psikiyatriste gidiyorum" Ahmet Mümtaz Taylan yaşadığı süreci ilk kez anlattı
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, konuk olduğu programda özel hayatı ve zorlu dönemlerine dair açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 20 yıldır düzenli olarak psikiyatri desteği aldığını belirten Taylan, “Küçük yaşta aile evinden ayrıldım. Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, özel hayatı ve yaşamındaki zorlu dönemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ceren Benderlioğlu'nun YouTube'da programına konuk olan Taylan, depresyonla olan mücadelesini ve profesyonel destek alma deneyimini izleyicilerle paylaştı.
Yaşamının son 20 senesinde düzenli olarak psikiyatri desteği aldığını açıklayan ünlü oyuncu, kriz dönemlerinde yardım almaktan çekinilmemesi gerektiğini belirtti.
"BİR ÖNERİ DEĞİL KENDİ DENEYİMİM"
Ahmet Mümtaz Taylan, depresyonla mücadelesini anlatırken ifadelerinin bir tavsiye olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. Yaşamının bazı dönemlerinde oldukça zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Taylan, "Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim" diyerek tamamen kendi kişisel deneyimini aktardığını vurguladı.
Genç yaşta aile evinden ayrıldığını, hayatını hem okuyarak hem de çeşitli zorluklarla mücadele ederek sürdürdüğünü belirten oyuncu, kriz dönemlerinde çoğunlukla yalnız kaldığını ifade etti.
"YARDIM ALMAKTAN KORKMAMAK LAZIM"
Depresyonun hayatın bir parçası olabileceğine değinen Ahmet Mümtaz Taylan, profesyonel desteğin önemini şu sözlerle aktardı:
Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Küçük yaşta aile evinden ayrıldım. Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum. Çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde psikiyatriste gittim. 'Deli miyim ben?' demeyin; zaten deliyiz. Yardım almaktan korkmamak lazım.
MERAK EDİLENLER
Ahmet Mümtaz Taylan ne kadar süredir psikiyatri desteği alıyor?
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, hayatının son 20 senesinde düzenli olarak psikiyatriste gittiğini ve profesyonel destek aldığını açıklamıştır.
Ahmet Mümtaz Taylan bu açıklamaları nerede yaptı?
Taylan, Ceren Benderlioğlu'nun YouTube platformu üzerinde yayınlanan programına konuk olarak bu paylaşımlarda bulunmuştur.
Ünlü oyuncu depresyon ve profesyonel yardım hakkında ne düşünüyor?
Taylan, çalışamaz, düşünemez ve sorumluluk taşınamayacak hâle gelindiğinde profesyonel yardıma başvurulması gerektiğini belirterek, insanların yardım almaktan korkmaması gerektiğini ifade etmiştir.