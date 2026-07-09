"YARDIM ALMAKTAN KORKMAMAK LAZIM"

Depresyonun hayatın bir parçası olabileceğine değinen Ahmet Mümtaz Taylan, profesyonel desteğin önemini şu sözlerle aktardı:

Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Küçük yaşta aile evinden ayrıldım. Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum. Çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde psikiyatriste gittim. 'Deli miyim ben?' demeyin; zaten deliyiz. Yardım almaktan korkmamak lazım.