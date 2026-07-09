İkiz bebeklerini kaybeden Nuray Sayarı günler sonra ortaya çıktı
Geçtiğimiz aylarda ikiz bebeklerini kaybederek büyük bir evlat acısı yaşayan ünlü astrolog Nuray Sayarı, derin sessizliğini bozdu. Eşi Ahmet Destan ile havuz başında keyifli anlarını paylaşan Sayarı, zor günlerin ardından ilk kez kamera karşısına geçti.
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebek beklediğini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan ünlü isim, yeniden anne olacak olmanın sevincini yaşıyordu.
Ancak nisan ayındaki bu müjdeli haberin ardından Sayarı, herkesi üzen bir paylaşımla hastane odasından seslenmişti. Instagram hesabından kolunda serum bağlı bir fotoğraf paylaşan ünlü astrolog, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" notunu düşerek derin bir sessizliğe bürünmüştü.
Kısa sürede yayılan ve sevenlerini derinden üzen bu iddialara karşı Sayarı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemişti. Hakkındaki iddiaların ardından ünlü astrolog Sayarı, günler sonra ortaya çıktı.
Sayarı, eşi Ahmet Destan ile İstanbul'daki evinin bahçesinde bulunan havuzda keyif yaptı.Günler sonra ortaya çıktı!
Yaşanan yoğun ve zorlu süreci geride bırakmaya çalışan ünlü astroloğun neşeli halleri dikkat çekti.
Yaz planlarına ve geçirdikleri günlere değinen Sayarı, "İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul'daki evimizdeyiz, güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın" ifadelerini kullandı.
Bu sözlerin üzerine eşi Ahmet Destan ise "Sabahlar olmasın" diyerek Sayarı'yı öpücüklere boğdu ve ikilinin havuz başındaki anları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı