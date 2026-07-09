İkiz bebeklerini kaybeden Nuray Sayarı günler sonra ortaya çıktı

Yaz planlarına ve geçirdikleri günlere değinen Sayarı, "İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul'daki evimizdeyiz, güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın" ifadelerini kullandı.