Yağmur Yüksel şehir hayatını arkasında bıraktı! Babaannesiyle bahçeye girip kiraz topladı
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara vererek şehirden uzaklaştı. Ailesinin yanına giden Yüksel, babaannesiyle birlikte bahçede kiraz toplayıp çocukluk günlerine döndü.
Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Yağmur Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk anılarına götürdü. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren ünlü isim, şehir hayatına mola vererek ailesini ziyaret etti.
Şehirden uzaklaşarak soluğu ailesinin yanında alan Yüksel, babaannesiyle birlikte bahçede geçirdiği keyifli ve samimi anları takipçileriyle paylaştı.
Yüksel, babaannesiyle birlikte daldan kiraz topladığı o sıcak anları sosyal medya hesabından yayınladı. Kameralardan uzak, günlük yaşamından samimi kesitler sunan genç oyuncunun doğal halleri kısa sürede takipçilerinin beğenisini kazanırken, paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.Oyuncu Yağmur Yüksel'den alkış alan paylaşım
SALINCAK EĞLENCESİ ÇOCUKLUK GÜNLERİNİ HATIRLATTI
Bahçedeki kiraz mesaisinin ardından ünlü oyuncunun babaannesi, Yüksel'i salıncakta salladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve hızla yayılan o neşeli anlar, takipçileri tarafından "çocukluk günlerini hatırlattı" ve "en güzel huzur ailede" yorumlarıyla karşılandı. Şehrin gürültüsünden uzakta enerji depolayan oyuncunun bu hamlesi, hayranlarına nostaljik anlar yaşattı.
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Yağmur Yüksel sosyal medyada ne paylaştı?
Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, şehir hayatına ara verip ailesini ziyaret ettiği anları ve babaannesiyle bahçede kiraz toplayıp salıncakta sallandığı doğal kareleri paylaştı.
Yağmur Yüksel nereye gitti?
Yoğun iş temposundan uzaklaşmak isteyen ünlü oyuncu, şehir hayatına kısa bir mola vererek ailesinin yanına gitti.
Takipçileri Yağmur Yüksel'in paylaşımına ne yorum yaptı?
Yüksel'in babaannesi tarafından salıncakta sallandığı anlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi görerek "çocukluk günlerini hatırlattı" şeklinde yorumlandı.