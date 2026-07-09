SALINCAK EĞLENCESİ ÇOCUKLUK GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Bahçedeki kiraz mesaisinin ardından ünlü oyuncunun babaannesi, Yüksel'i salıncakta salladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören ve hızla yayılan o neşeli anlar, takipçileri tarafından "çocukluk günlerini hatırlattı" ve "en güzel huzur ailede" yorumlarıyla karşılandı. Şehrin gürültüsünden uzakta enerji depolayan oyuncunun bu hamlesi, hayranlarına nostaljik anlar yaşattı.