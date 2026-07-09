Köpekleri ve atları geride bıraktılar! Bilim insanlarını şaşırtan zürafa matematiği
Bilim dünyasını şaşırtan yeni bir araştırma zürafaların yalnızca uzun boylarıyla değil zekalarıyla da dikkat çektiğini ortaya koydu. Havuçlarla yapılan özel bir deneyde bazı zürafaların farklı miktarları zihinsel olarak karşılaştırabildiği ve en fazla ödülü seçebildiği görüldü. Bu dikkat çekici bulgu zürafaların yalnızca güçlü bir hafızaya değil, aynı zamanda gelişmiş sayısal düşünme becerilerine de sahip olabileceğini göstererek hayvan zekasına dair bildiklerimizi yeniden sorgulatıyor.
Zürafalar metrelerce uzunluğa ulaşan boylarıyla doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olarak biliniyor. Ancak yeni bir bilimsel çalışma bu görkemli hayvanların sadece fiziksel özellikleriyle değil zekâlarıyla da şaşırttığını ortaya koydu.
UZUN BOYLU HAYVANLARIN GİZLİ ZEKASI ORTAYA ÇIKTI
Zürafalar yalnızca uzun boyları ve zarif görünümleriyle değil şaşırtıcı bilişsel yetenekleriyle de bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bazı zürafaların farklı miktarları zihinsel olarak birleştirerek doğru seçim yapabildiğini ortaya koydu.
Bu keşif, hayvanların sayısal düşünme becerilerinin sanılandan çok daha gelişmiş olabileceğini gösteriyor.
HAVUÇLARLA YAPILAN DENEY ZÜRAFALARIN ZEKASINI TEST ETTİ
National Geographic'te yer alan habere göre araştırma, Barselona Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dört zürafa üzerinde gerçekleştirildi. Bilim insanları zürafaların miktarları karşılaştırma ve doğru seçimi yapma yeteneklerini ölçmek için özel bir deney hazırladı.
Deney sırasında hayvanların önüne iki sarı ve bir yeşil kap yerleştirildi. Sarı kaplarda farklı sayılarda havuç bulunurken, yeşil kaptaki havuçlar daha sonra zürafaların gözleri önünde bu kaplardan birine eklendi. Son aşamada ise zürafalardan, içinde daha fazla havuç bulunan kabı seçmeleri istendi.
NURU VE NJANO DOĞRU HESABI YAPTI
Deneyde özellikle Nuru ve Njano adlı iki erkek zürafanın performansı dikkat çekti. Bir örnekte kaplardan birinde iki, diğerinde üç havuç bulunuyordu. Araştırmacılar daha sonra yeşil kaptaki iki havucu ilk kaba ekledi.
Kısa bir süre sonra Nuru, toplamda dört havuç bulunan kabı seçerek doğru kararı verdi. Bu sonuç zürafanın farklı miktarları aklında tutabildiğini ve bunları karşılaştırabildiğini gösterdi.
BU GERÇEK BİR MATEMATİK İŞLEMİ DEĞİL AMA ÖNEMLİ BİR BECERİ
Araştırmanın baş yazarı Iker Loidi, zürafaların insanlar gibi semboller kullanarak matematik yapmadığını belirtiyor. Ancak hayvanların miktarları zihinsel olarak temsil edebildiği ve karşılaştırabildiği ifade ediliyor. Bilim insanlarına göre bu yetenek, insanların daha gelişmiş matematik becerilerinin temelinde bulunan algısal süreçlerle benzerlik taşıyor.
HER ZÜRAFA AYNI BAŞARIYI GÖSTEREMEDİ
Deneye katılan dört zürafadan ikisi başarılı olurken diğer ikisi beklenen sonucu vermedi. Araştırmacılar, bu iki zürafanın doğru kabı seçerken aslında araştırmacının son dokunduğu kabı takip ettiğini belirledi.
Bilim insanları zürafalar arasındaki bu farkın doğal zekâ farklılıklarından veya hayvanat bahçesinde edindikleri deneyimlerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.
SAYISAL YETENEKLER DOĞADA AVANTAJ SAĞLAYABİLİR
Araştırmacılar, zürafaların miktarları değerlendirme becerisinin yalnızca laboratuvar deneyleriyle sınırlı olmadığını düşünüyor. Bu tür yetenekler, vahşi doğada yiyecek kaynaklarını karşılaştırmak, sürü içindeki hareketleri takip etmek veya çevredeki fırsatları değerlendirmek açısından önemli olabilir. Örneğin bir zürafa, farklı bölgelerdeki besin miktarlarını karşılaştırarak daha verimli bir beslenme alanını seçebilir.
Yeni çalışma, zürafaların yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, zihinsel yetenekleriyle de dikkat çekici canlılar olduğunu ortaya koyuyor. Bulgular, matematiksel düşüncenin temelindeki bazı becerilerin yalnızca insanlara özgü olmadığını ve hayvan dünyasında da farklı biçimlerde görülebileceğini gösteriyor.