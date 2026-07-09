Zürafalar metrelerce uzunluğa ulaşan boylarıyla doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olarak biliniyor. Ancak yeni bir bilimsel çalışma bu görkemli hayvanların sadece fiziksel özellikleriyle değil zekâlarıyla da şaşırttığını ortaya koydu.

(Haberde kullanılan fotoğraflar Universitat de Barcelona ve AA'dan alınmıştır)

UZUN BOYLU HAYVANLARIN GİZLİ ZEKASI ORTAYA ÇIKTI

Zürafalar yalnızca uzun boyları ve zarif görünümleriyle değil şaşırtıcı bilişsel yetenekleriyle de bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma bazı zürafaların farklı miktarları zihinsel olarak birleştirerek doğru seçim yapabildiğini ortaya koydu.

Bu keşif, hayvanların sayısal düşünme becerilerinin sanılandan çok daha gelişmiş olabileceğini gösteriyor.