Galatasaray'a dünya devinden orta saha! Transferde sözleşme avantajı
UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray’ın orta saha listesindeki yeni isim Curtis Jones oldu. Liverpool’un 25 yaşındaki İngiliz futbolcusunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro, sözleşmesi ise 30 Haziran 2027’de sona eriyor. Bu durum, sarı kırmızılıların gerçekleştireceği pazarlıkta çok önemli bir yer tutuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Curtis Jones'u transfer listesine ekledi. Liverpool forması giyen 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için Inter ve Nottingham Forest da yarışın içinde bulunuyor.
GALATASARAY'DA ORTA SAHA HAREKÂTI
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda merkez orta saha takviyesine öncelik verdi.
Sarı-kırmızılıların Premier Lig'den belirlediği adaylardan biri Curtis Jones oldu. Liverpool Echo'nun transfer dosyasında Galatasaray, Inter ve Nottingham Forest, İngiliz orta sahayı isteyen kulüpler arasında yer aldı.
CURTIS JONES LİSTEYE GİRDİ
Galatasaray'ın Curtis Jones ilgisinde oyuncunun Premier Lig deneyimi, birden fazla orta saha rolünü üstlenebilmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi belirleyici oldu.
Jones, merkez orta sahada oyunun iki yönüne katkı sağlayan bir profil çiziyor. Topa sahip olma kalitesi, dar alandaki tekniği, pres gücü ve pas bağlantılarındaki etkinliğiyle Galatasaray'ın orta saha planına uyum sağlayabilecek özelliklere sahip.
SÖZLEŞMESİNDE SON YILA GİRDİ
Curtis Jones'un Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. İngiliz futbolcu, 2026-2027 sezonunun başlamasıyla kontratının son yılına girecek. Jones'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Liverpool, sözleşme süresinin azalmasına rağmen oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. İngiliz kulübü, Inter'in 21 milyon sterlin seviyesindeki teklifini kabul etmedi. Liverpool'un beklentisi 35 milyon sterlin bandında bulunuyor.
INTER VE NOTTINGHAM FOREST DA DEVREDE
Galatasaray'ın Curtis Jones transferindeki en önemli rakiplerinden biri Inter. İtalyan ekibi, İngiliz futbolcu için daha önce Liverpool'un kapısını çaldı ancak kulüpler arasında bonservis anlaşması oluşmadı.
Nottingham Forest da orta sahadaki kadro planlaması için Jones'u listesine aldı. Liverpool, Premier Lig'den gelecek teklifler için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.
Galatasaray'ın bu rekabette oyuncuya düzenli forma, Şampiyonlar Ligi ve takım içindeki merkezi rol üzerinden güçlü bir proje sunması gerekecek.
GEÇEN SEZON 49 MAÇA ÇIKTI
Curtis Jones, 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev yaptı. İngiliz orta saha bu maçlarda 3 gol kaydetti.
Premier Lig özelinde 34 maçta sahaya çıkan Jones, 1 gol ve 2 asist üretti. Bu karşılaşmaların 18'ine ilk 11'de başladı.
Oyuncunun tüm kulvarlardaki sezon çizgisi 49 maç, 3 gol ve 3 asist olarak öne çıkıyor.
CURTIS JONES KİMDİR?
Curtis Julian Jones, 30 Ocak 2001'de İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki sağ ayaklı futbolcu, merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor. 1.85 metre boyundaki Jones'un güncel kulübü Liverpool.
Liverpool altyapısına 9 yaşında katılan Jones, A takım formasıyla ilk maçına Ocak 2019'da çıktı. Aralık 2025'te Liverpool kariyerindeki 200. karşılaşmasına ulaşan İngiliz futbolcu; iki Premier Lig, iki Lig Kupası, bir FA Cup ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NDA 6 MAÇ
Curtis Jones, İngiltere Milli Takımı formasını 6 kez giydi ve 1 gol attı. Milli takım kariyerindeki ilk golünü Kasım 2024'te Yunanistan karşısında kaydetti.
Jones, İngiltere U21 Milli Takımı ile 2023 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadronun önemli isimlerinden biri oldu.
GALATASARAY'IN TRANSFER PLANI
Galatasaray, Curtis Jones transferiyle orta sahaya Premier Lig deneyimi bulunan, teknik kapasitesi yüksek ve hâlâ gelişim çağında olan bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.
İngiliz futbolcunun Liverpool ile sözleşmesinin son yılına girmesi sarı-kırmızılılara pazarlık fırsatı sunuyor. Buna karşılık Inter ve Nottingham Forest'ın ilgisi ile Liverpool'un yüksek bonservis beklentisi transfer sürecini zorlaştırıyor.
Galatasaray'ın oyuncu cephesiyle kurulacak temasların ardından Liverpool'a sunacağı mali model, dosyanın yönünü belirleyecek.
CURTIS JONES'İN BİLGİLERİ
|Kriter
|Bilgi
|Yaş
|25
|Uyruk
|İngiltere
|Mevki
|Merkez orta saha
|Boy
|1.85 metre
|Ayak
|Sağ
|Kulüp
|Liverpool
|Piyasa değeri
|35 milyon euro
|Sözleşme sonu
|30 Haziran 2027
|2025-2026
|49 maç, 3 gol, 3 asist
|İngiltere Milli Takımı
|6 maç, 1 gol
|Tahmini brüt maaş
|2,6 milyon sterlin