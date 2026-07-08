Liverpool, sözleşme süresinin azalmasına rağmen oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemiyor. İngiliz kulübü, Inter'in 21 milyon sterlin seviyesindeki teklifini kabul etmedi. Liverpool'un beklentisi 35 milyon sterlin bandında bulunuyor.

Curtis Jones'un Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. İngiliz futbolcu, 2026-2027 sezonunun başlamasıyla kontratının son yılına girecek. Jones'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Curtis Jones ile ilgilenen tek takım Galatasaray değil

INTER VE NOTTINGHAM FOREST DA DEVREDE

Galatasaray'ın Curtis Jones transferindeki en önemli rakiplerinden biri Inter. İtalyan ekibi, İngiliz futbolcu için daha önce Liverpool'un kapısını çaldı ancak kulüpler arasında bonservis anlaşması oluşmadı.

Nottingham Forest da orta sahadaki kadro planlaması için Jones'u listesine aldı. Liverpool, Premier Lig'den gelecek teklifler için daha yüksek bir bonservis talep ediyor.

Galatasaray'ın bu rekabette oyuncuya düzenli forma, Şampiyonlar Ligi ve takım içindeki merkezi rol üzerinden güçlü bir proje sunması gerekecek.