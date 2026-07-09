Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Piyasalardaki güven ortamına dikkat çeken Bakan Şimşek, Türk lirasına geçiş sürecinde (ters dolarizasyon) çok önemli bir eşiğin aşıldığını duyurdu.

11 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ: KÜRESEL ŞOKLARA RAĞMEN YÜZDE 62 Dünya genelinde ve bölgede yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk lirasına olan ilginin arttığını vurgulayan Şimşek, mevduat payındaki artışı işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in paylaştığı grafik

Bakan Şimşek, "Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" bilgisini paylaştı.

"POLİTİKALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamasında ekonomi yönetiminin gelecek dönem yol haritasına da değinen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı vurgusu yaptı. Şimşek, kararlılık mesajı vererek şu sözlerle paylaşımını sonlandırdı:

"Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 8 milyon lira azalarak 236,2 milyon liraya geriledi.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Ekonomi