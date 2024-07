Süper kupa bizim olacak

Beşiktaş'ta Milot Rashica, dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı için, "Sezona zaferle başlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, geçen seneki gibi bize her zaman desteklerini sürdürsün. Olimpiyat Stadı'na zafer kazanmaya, kupa kazanmaya gideceğiz" dedi. Ayrıca Kosovalı yıldız, Gazze'deki soykırım ile ilgili olarak ise " 2 yaşımdayken her şeyimizi geride bırakıp, Arnavutluk'a gittik. Her şeyimiz yanıp, kül olmuştu. Gazze'deki insanların hislerini anlıyorum. Çok zor bir durum. Keşke hiçbir yerde savaş olmasa" diye konuştu.

12 GOLLÜK KATKI YAPTI

Milot Rashica, geçen sezon ligde 5 gol 5 asist yaptı. Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda ise 1'er asist kaydetti.