Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalist oldu.

Mourinho'nun müdahelesi sonrası kendini yere atan Buruk bir süre sonra ayağa kalktı.

Jose Mourinho, ateşli geçen İstanbul derbisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Takımı 2-1 yenilen ve kupaya veda eden Mourinho bir anda sahaya girdi ve Buruk'un burnuna müdahale etti, meslektaşı yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (Daily Mail)