Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalist oldu.
Karşılaşmaya Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziki müdahalesi damga vurdu.
Portekizli teknik adam maçın hemen ardından Buruk'un burnunu sıktı.
Mourinho'nun müdahelesi sonrası kendini yere atan Buruk bir süre sonra ayağa kalktı.
Jose Mourinho, ateşli geçen İstanbul derbisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Takımı 2-1 yenilen ve kupaya veda eden Mourinho bir anda sahaya girdi ve Buruk'un burnuna müdahale etti, meslektaşı yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (Daily Mail)
Mourinho'dan Buruk'un burnuna müdahale! Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında aldıkları yenilgi sonrası Jose Mourinho rakip takım hocası Okan Buruk'un burnunu sıktı. Galatasaray Kulübü bu görüntüler sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Paylaşımda "Saldırmayacak, hazmedeceksiniz!" ifadeleri kullanıldı. (Metro)
Mourinho için bu ilk değil! Portekizli hoca, Galatasaray karşısındaki 2-1'lik derbi mağlubiyeti sonrası rakip takım teknkik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. (ESPN)
Çılgın anlar... Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı, o da kendini yere bıraktı ve ortalık bir anda karıştı. (The Sun)
Jose Mourinho yine şaşırtmadı! Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, kupada oynadıkları ve 2-1 yenilerek elendikleri İstanbul derbisi sonrası sinirlerine hakim olamadı ve rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı. (Mundo Deportivo)
Yenilgi sonrası sinirine hakim olamayan Mourinho rakip hocanın burnunu sıktı ve uzun süreli bir ceza alma riskiyle karşı karşıya. (Mirror)
Jose Mourinho, rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu çekti ve şimdi devasa bir men cezası ile karşı karşıya. (Daily Record)
Mourinho'dan tartışma yaratacak hareket! 2-1 yenildikleri kupa maçı sonrası rakip hoca Okan Buruk'un burnunu sıktı, Buruk da bir futbolcu gibi yüzünü tutarak kendini yere bıraktı. (A Bola)
Mourinho aklını kaybetti: Portekizli hoca Türkiye Kupası'nda aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. (O Jogo)
Ateşli geçen ve polisin de müdahalede bulunmak zorunda kaldığı İstanbul derbisi sonrası Portekizli çalıştırıcı rakip hocanın yüzüne müdahalede bulundu. (La Gazzetta dello Sport)
Mourinho, Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı! Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı yenildikleri maç sonrası rakip teknik direktörün burnuna müdahalede bulundu. (AS)
Her şeye sahne olan İstanbul derbisinin bitiminde Mourinho rakip takım hocasına tartışmalı bir müdahalede bulundu ve burnunu sıktı. (Marca)
Çok sinirlenen Fenerbahçe hocası Jose Mourinho, Victor Osimhen imzalı derbi yenilgisi sonrası çıkan tatsız kargaşanın devamında Galatasaraylı çalıştırıcının burnunu sıktı. (Goal)
Fenerbahçe'nin kupa yenilgisi sonrası Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu, Buruk da teatral biçimde kendini yere bıraktı. (GiveMeSport)
Jose Mourinho, 2-1'lik yenilgiyle kupadan elendi, sinirlerine hakim olamayarak rakip hocanın burnunu sıktı. (Hayters.tv)
Mourinho, Tito Vilanova'ya yaptığı agresif hareketi bu kez Türkiye'de tekrarladı! (Diario Sport)