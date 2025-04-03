EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

Bu yıla yeni maaşla başlayan, gündemine bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını alan emekliler, bir yandan da Temmuz ayında gelirlerine yansıyacak zammı merakla bekliyor.
İLK ORAN YÜZDE 15.75
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, bu yılın ilk ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75'lik artış yaşanmıştı.
TEMMUZ'DA YENİ HESAP
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu oran merakla beklenirken, bir ipucu daha geldi.
İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu da yüzde 2.27 olarak açıklamıştı. Mart'ta da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.46 artış gösterdi. Böylece Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, geriye dört veri daha kaldı.
EK ARTIŞ OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Bu kapsamda özellikle taban aylık konusu yeniden ele alınacak.
Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
3 ayda oluşan enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarını şöyle değiştirecek:
MEVCUT: 14.500
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 15.958,70
MEVCUT: 14.600
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.068,76
MEVCUT: 14.700
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.178,82
MEVCUT: 14.800
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.288,88
MEVCUT: 14.900
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.398,94
MEVCUT: 15.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.509,00
MEVCUT: 15.500
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 17.059,30
MEVCUT: 16.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 17.609,60
MEVCUT: 16.500
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 18.159,90
MEVCUT: 17.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 18.710,20
MEVCUT: 17.500
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 19.260,50
MEVCUT: 18.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 19.810,80
MEVCUT: 19.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 20.911,40
MEVCUT: 20.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 22.012,00
MEVCUT: 21.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 23.112,60
MEVCUT: 22.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 24.213,20
MEVCUT: 23.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 25.313,80
MEVCUT: 24.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 26.414,40
MEVCUT: 25.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 27.515,00
MEVCUT: 26.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 28.615,60
MEVCUT: 27.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 29.716,20
MEVCUT: 28.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 30.816,80
MEVCUT: 29.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 31.917,40
MEVCUT: 30.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 33.018,00
MEVCUT: 31.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 34.118,60
MEVCUT: 32.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 35.219,20
MEVCUT: 33.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 36.319,80
MEVCUT: 34.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 37.420,40
MEVCUT: 35.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 38.521,00
MEVCUT: 36.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 39.621,60
MEVCUT: 37.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 40.722,20
MEVCUT: 38.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 41.822,80
MEVCUT: 39.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 42.923,40
MEVCUT: 40.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 44.024,00
MEVCUT: 41.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 45.124,60
MEVCUT: 42.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 46.225,20
MEVCUT: 43.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 47.325,80
MEVCUT: 44.000
YÜZDE 10.06 ZAMLI: 48.426,40