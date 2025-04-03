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EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | 2025'e yüzde 15.75 zamla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yılın ikinci artışına çevirdi. TÜİK'in enflasyon verileriyle de Temmuz zammı için önemli ipucu geldi. Peki emeklileri ne kadar artış bekliyor? SSK ve Bağ-Kurlu'nun zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte detayları...

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 10:12
EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

Bu yıla yeni maaşla başlayan, gündemine bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını alan emekliler, bir yandan da Temmuz ayında gelirlerine yansıyacak zammı merakla bekliyor.

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

İLK ORAN YÜZDE 15.75
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, bu yılın ilk ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75'lik artış yaşanmıştı.

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

TEMMUZ'DA YENİ HESAP
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu oran merakla beklenirken, bir ipucu daha geldi.

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu da yüzde 2.27 olarak açıklamıştı. Mart'ta da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.46 artış gösterdi. Böylece Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, geriye dört veri daha kaldı.

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

EK ARTIŞ OLUR MU?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz zammının belli olmasının ardından masaya yatırılacak. Bu kapsamda özellikle taban aylık konusu yeniden ele alınacak.

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

3 ayda oluşan enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarını şöyle değiştirecek:

MEVCUT: 14.500

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 15.958,70

MEVCUT: 14.600

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.068,76

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 14.700

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.178,82

MEVCUT: 14.800

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.288,88

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 14.900

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.398,94

MEVCUT: 15.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 16.509,00

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 15.500

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 17.059,30

MEVCUT: 16.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 17.609,60

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 16.500

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 18.159,90

MEVCUT: 17.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 18.710,20

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 17.500

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 19.260,50

MEVCUT: 18.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 19.810,80

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 19.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 20.911,40

MEVCUT: 20.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 22.012,00

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 21.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 23.112,60

MEVCUT: 22.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 24.213,20

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 23.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 25.313,80

MEVCUT: 24.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 26.414,40

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 25.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 27.515,00

MEVCUT: 26.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 28.615,60

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 27.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 29.716,20

MEVCUT: 28.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 30.816,80

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 29.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 31.917,40

MEVCUT: 30.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 33.018,00

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 31.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 34.118,60

MEVCUT: 32.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 35.219,20

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 33.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 36.319,80

MEVCUT: 34.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 37.420,40

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 35.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 38.521,00

MEVCUT: 36.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 39.621,60

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 37.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 40.722,20

MEVCUT: 38.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 41.822,80

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 39.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 42.923,40

MEVCUT: 40.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 44.024,00

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 41.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 45.124,60

MEVCUT: 42.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 46.225,20

EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

MEVCUT: 43.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 47.325,80

MEVCUT: 44.000

YÜZDE 10.06 ZAMLI: 48.426,40