EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM HESABI | TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı! SSK ve Bağ-Kurlu Temmuz’da ne alacak?

Bu yıla yeni maaşla başlayan, gündemine bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını alan emekliler, bir yandan da Temmuz ayında gelirlerine yansıyacak zammı merakla bekliyor.

İLK ORAN YÜZDE 15.75

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, bu yılın ilk ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75'lik artış yaşanmıştı.

TEMMUZ'DA YENİ HESAP

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu oran merakla beklenirken, bir ipucu daha geldi.

İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu da yüzde 2.27 olarak açıklamıştı. Mart'ta da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.46 artış gösterdi. Böylece Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, geriye dört veri daha kaldı.