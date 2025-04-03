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CHP'nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan'da iki katına çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türk ekonomisini hedef alarak "2 Nisan'da alım satım yapmama" çağrısı vatandaşta ters tepti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bolat, "Başaramadılar, boykotçular kaybetti. Türkiye ekonomisi kazandı. Hükümet-millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı." dedi.

Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 08:49 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 15:48
CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan’da iki katına çıktı

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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından sokağı karıştırmak isteyen Özgür Özel, önce yerli ve milli markaları 'iktidara yakın' diyerek boykot listesine eklemiş sonra da 2 Nisan'da alım-satım yapmama çağrısında bulunmuştu.

Ancak Özel'in bu boykot provokasyonu vatandaşın adaletine tosladı. CHP'nin 2 Nisan boykotuna inat vatandaş alışverişe çıktı.

BOYKOTA İNAT ALIŞVERİŞ!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

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KART HARCAMALARI İKİ KATINA ÇIKTI
BKM verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi.

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor.

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Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı.

Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

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İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

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Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

BOYKOTÇULAR KAYBETTİ TÜRKİYE KAZANDI
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ana muhalefet partisi CHP ile bazı çevrelerin 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları "alışverişi ve ticareti durdurma" ile "boykot" çağrılarının hüsranla sonuçlandığını bildirdi.

Boykot çağrılarının başarıya ulaşamadığını, bu süreçte Türkiye ekonomisinin kazandığını vurgulayan Bolat, "1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan'da iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkmasıyla sonuçsuz kaldı. Hükümet ve millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bolat, hükümetin halkla bütünleşerek ticarete, milli ekonomiye ve esnafa sahip çıkma çabalarının, halk tarafından büyük bir teveccühle karşılandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"2 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına, halkımızın büyük çoğunluğu bayram arifesinde ve bayramda ciddi şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler."

"HALKIMIZ BOYKOTÇULARI BOYKOT ETMİŞTİR"
Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) istatistiklerine değinen Bolat, 1 Nisan'da 14 milyar lira olan kart alışverişinin, 2 Nisan'da 28 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Bolat, 2 Nisan'da, 3-22 Mart dönemindeki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaldı ki sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55'i BKM'den geçmektedir. Kartlı alışverişin geri kalan yüzde 45'i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır. Bu sonuçlar göstermektedir ki halkımız, boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır. Bu sonucu sağlayan aziz ve necip halkımıza, boykot çağrılarını esefle kınayan ve karşı çıkan iş dünyası kuruluşlarına ve yönetimlerine, hükümet ve millet olarak kenetlenerek gösterdiğimiz dayanışmaya katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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