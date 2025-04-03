CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan’da iki katına çıktı

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

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Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

BOYKOTÇULAR KAYBETTİ TÜRKİYE KAZANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ana muhalefet partisi CHP ile bazı çevrelerin 2 Nisan Çarşamba günü için yaptıkları "alışverişi ve ticareti durdurma" ile "boykot" çağrılarının hüsranla sonuçlandığını bildirdi.

Boykot çağrılarının başarıya ulaşamadığını, bu süreçte Türkiye ekonomisinin kazandığını vurgulayan Bolat, "1 Nisan'a kıyasla, 2 Nisan'da iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Muhalefetin yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını unutturma ve ekonomiye darbe vurma çabaları, halkımızın milli ekonomiye, esnafa, ticarete sahip çıkmasıyla sonuçsuz kaldı. Hükümet ve millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. Halkımız, milli ekonomiye, ticarete, üretime, esnafına, yerli ve milli markalarına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.