Bakan Kurum bakırcı ustasının hikayesiyle CHP’nin boykotuna tepki gösterdi: Ekonomisi güçlü Türkiye ile inşa edilecek daha çok hayat var

Yeni iş yerleri yapılana kadar geçici konteyner çarşıda kalaycılık yapan Tekgül, kanser tedavisi sırasında doğum günü olan 6 Şubat'ta depremi yaşamış. Tekgül şunları söyledi: "Akşam doğum günü kutlayacaktık. Depreme evde yakalandık. Artık asla doğum günümü de kutlamayacağım

Ailesiyle birlikte devletin desteğiyle İstanbul'a götürülen ve tedavisi tamamlanan Tekgül, ekmek teknesine de yine devletin desteğiyle kavuşacak. "

"HEPİMİZ ÖZLEMLE ESKİ GÜNLERİ BEKLİYORUZ"

Babasının çarşının kurucularından olduğunu ifade eden Tekgül, 9 yaşından bu yana çalıştığı çarşıyı depremde kaybetmenin hüznünü yaşıyor. Bakır ustası Tekgül duygularını şu ifadelerle anlattı: "Orası mistik bir çarşı. Çok güzeldi. Keşke öncesinde de görebilseydiniz. Hepimiz özlemle eski günleri bekliyoruz. Bakırın, kalayın, sobanın kokusunu özledik. Mesleğimizi seviyoruz. Oradaki herkes baba mesleğiydi. 100 esnaf varsa 95'i babasının mesleğine devam eden insanlardı. Biz de babadan, ustalarımızdan bayrakları devraldık, ekmek parası kazanmaya devam ediyoruz..."

"DEPREM, KIYAMETİN PROVASI GİBİYDİ…"

Asrın felaketi için "Kıyametin provası gibiydi" ifadesini kullanan Tekgül, 3 ay sonra deprem konutlarının temellerinin atılmasının kendilerine umut verdiğini dile getirdi. "Devletimiz bu işin altından kalkacak" diyen Tekgül, şöyle devam etti: "Bakanımız orayı bitirdiği zaman birlikte dükkanımızda oturacağız. Çay kahve içeceğiz ve ekmek paramızı kazanmaya devam edeceğiz. Evimize rızkımızı götüreceğiz. Malatya'yı asla terk etmeyeceğiz. Malatya bizimle tekrar ayağa kalkacak.