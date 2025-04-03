MEMUR ZAMMINA ENFLASYON AYARI | TÜİK verileri açıkladı yeniden hesaplama başladı! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?

Bu yıla yüzde 11.54 zamlı maaşla başlayan memurlar ve memur emeklilerinin geliri Temmuz ayında bir kez daha değişecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz ayında maaşlara yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.



ENFLASYON NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu da yüzde 2.27 olarak gerçekleşmiş, iki aylık verilere göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.34 enflasyon farkı çıkmıştı. Mart ayı enflasyonu da yüzde 2.46 olarak açıklandı. Böylece Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti.

ÖNCE ZAM, SONRA TOPLU SÖZLEŞME Memurların ve memur emeklilerine üç ayda yüzde 3.83 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da oluşan üç ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 9.02 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki üç aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı o ayın 3'ünde belli olacak. Zam oranı da aynı ay içinde maaşlara yansıtılacak. Temmuz zammını cebine koyan memurlar ve memur emeklileri, gözünü toplu sözleşmeye çevirecek.