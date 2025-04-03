Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Mart ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak.
Aylık bazda düzenli olarak açıklanan bu veri, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranları gibi pek çok ekonomik gösterge için temel referans niteliği taşıyor.
EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, TÜFE'nin Mart ayında yüzde 2,87 oranında artması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Mart ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak. (AA)
Bu tahmine göre, şubat ayında yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun mart ayında yüzde 38,66'ya gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,62 olarak belirlendi.
Ekonomistler, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30,62 olarak açıkladı. (AA)
Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,27, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,12 artış göstermiş; yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,21 olarak kaydedilmişti.