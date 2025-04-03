Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Mart ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak.

Aylık bazda düzenli olarak açıklanan bu veri, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile kira artış oranları gibi pek çok ekonomik gösterge için temel referans niteliği taşıyor.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, TÜFE'nin Mart ayında yüzde 2,87 oranında artması bekleniyor.