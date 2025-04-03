Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...
Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve bir daha izine rastlanılmayan Süleyman Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Demir'in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldığının tespit edildiğini açıkladı. İşte kan donduran olayın detayları...
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52 yaşındaki 6 çocuk babası
Süleyman Demir, 13 Ağustos 2011 tarihinde Trabzon Akçaabat'ta ortadan kayboldu. Ailesi, kaybolan adamı bulmak için jandarmaya başvurdu, ancak Demir'in akıbeti hakkında herhangi bir bilgi alınamadı. Şüphe okları ise Demir'in ailesi üzerine çevrildi. 2011 yılında Demir'in eşi Ümmühan oğlu Hızır ve diğer aile üyeleri gözaltına alındı. Fakat bir sonuç elde edilemedi.
KIZI ANNESİ VE AĞABEYİNİ SUÇLADI
Demir'in oğlu Mevlüt şaibeli kaybı aydınlatmak için soluğu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı. Mevlüt babasının katilinin annesi ve ağabeyi Hızır olduğunu düşündüğünü açıkladı.
Ümmühan Demir, bu iddiaları reddederek, eşinin gelen bir telefon üzerine evden ayrıldığını ve bir daha da dönmediğini söyledi. Demir'in oğlu Hızır ile arasının açık olduğu da öne sürüldü. Ümmühan Hanım bu sözleri yalanladı.
Hızır ise askere gitmeden önce babası ile arasının açık olduğunu doğruladı. Yayında Ümmühan Demir'in eşinin kıyafetlerini yaktığı da ortaya çıktı.
Daha sonra programa çıkmayan Ümmühan Demir,
"Yeter artık onu çok aradım. Takatim kalmadı. O beni arasın" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu. Anlı, bu sözlere "Nereden arayacak seni? Mezardan mı?" şeklinde yanıt verdi.