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Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...

Trabzon'da 14 yıl önce kaybolan ve bir daha izine rastlanılmayan Süleyman Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Demir'in eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürülüp, atıyla birlikte yakıldığının tespit edildiğini açıkladı. İşte kan donduran olayın detayları...

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takvim.com.tr
Müge Anlı Süleyman Demir olayı nedir?

52 yaşındaki 6 çocuk babası Süleyman Demir, 13 Ağustos 2011 tarihinde Trabzon Akçaabat'ta ortadan kayboldu. Ailesi, kaybolan adamı bulmak için jandarmaya başvurdu, ancak Demir'in akıbeti hakkında herhangi bir bilgi alınamadı. Şüphe okları ise Demir'in ailesi üzerine çevrildi. 2011 yılında Demir'in eşi Ümmühan oğlu Hızır ve diğer aile üyeleri gözaltına alındı. Fakat bir sonuç elde edilemedi.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...

KIZI ANNESİ VE AĞABEYİNİ SUÇLADI

Demir'in oğlu Mevlüt şaibeli kaybı aydınlatmak için soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı. Mevlüt babasının katilinin annesi ve ağabeyi Hızır olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü!

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...

Ümmühan Demir, bu iddiaları reddederek, eşinin gelen bir telefon üzerine evden ayrıldığını ve bir daha da dönmediğini söyledi. Demir'in oğlu Hızır ile arasının açık olduğu da öne sürüldü. Ümmühan Hanım bu sözleri yalanladı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...

Hızır ise askere gitmeden önce babası ile arasının açık olduğunu doğruladı. Yayında Ümmühan Demir'in eşinin kıyafetlerini yaktığı da ortaya çıktı.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...

Daha sonra programa çıkmayan Ümmühan Demir, "Yeter artık onu çok aradım. Takatim kalmadı. O beni arasın" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu. Anlı, bu sözlere "Nereden arayacak seni? Mezardan mı?" şeklinde yanıt verdi.

Müge Anlı Süleyman Demir olayı nedir?

KANLI GÖMLEK İLE GELDİ

Hızır'ın o dönem birliktelik yaşadığı Pınar'ın ifadeleri cinayet şüphesini güçlendirdi. Pınar, Hızır'ın eve kanlı bir balta ve kanlı bir gömlek ile geldiğini anlattı. Pınar daha sonra ise bu söylediklerini inkar etti.

Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı: Namaz kılarken balta ile...

KAN DONDURAN CİNAYET 14 YIL SONRA AYDINLATILDI

Müge Anlı, bugün kan donduran cinayetin tam 14 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı. Süleyman Demir'in olaydan önce oğlu tarafından şiddet gördüğü daha sonra ise atı ve baltası ile ormana gittiği ortaya çıktı. Olayın devamının ise Pınar'ın anlattıkları ile örtüştüğü görüldü. Demir'in namaz kılarken balta ile öldürüldüğü daha sonra ise anne ile oğlun Demir'in cesedini burada parçalara ayırdığı belirlendi. İkilinin cinayet izlerini tamamen silmek için Demir'in atıyla birlikte ceset parçalarını yaktıkları tespit edildi. Hızır'ın babasının başka birisi olduğu da belirlendi. Yayına çıkan Demir'in diğer oğlu Mevlüt Anlı'ya teşekkür etti. Mevlüt, cezaevinde kardeşi ile görüştüğünü söyleyerek, Hızır'ın cinayeti hala inkar ettiğini açıkladı.