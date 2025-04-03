KAN DONDURAN CİNAYET 14 YIL SONRA AYDINLATILDI

Müge Anlı, bugün kan donduran cinayetin tam 14 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı. Süleyman Demir'in olaydan önce oğlu tarafından şiddet gördüğü daha sonra ise atı ve baltası ile ormana gittiği ortaya çıktı. Olayın devamının ise Pınar'ın anlattıkları ile örtüştüğü görüldü. Demir'in namaz kılarken balta ile öldürüldüğü daha sonra ise anne ile oğlun Demir'in cesedini burada parçalara ayırdığı belirlendi. İkilinin cinayet izlerini tamamen silmek için Demir'in atıyla birlikte ceset parçalarını yaktıkları tespit edildi. Hızır'ın babasının başka birisi olduğu da belirlendi. Yayına çıkan Demir'in diğer oğlu Mevlüt Anlı'ya teşekkür etti. Mevlüt, cezaevinde kardeşi ile görüştüğünü söyleyerek, Hızır'ın cinayeti hala inkar ettiğini açıkladı.