Montero’ya çifte talip

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un Slovenya kampına götürmediği isimlerinden biri olan İspanyol stoper Francesco Montero'ya ülkesinin takımlarından Espanyol ve Alaves'in talip olduğu öne sürüldü. Relovo'da yer alan haberde Alaves ve Espanyol'un, Montero için düşündüğü transfer formülünün ise satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu belirtildi. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ın da 1 yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki stoperin ayrılığı konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor.

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